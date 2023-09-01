緊隨廣州深圳　東莞惠州中山江門宣布施行「認房不認貸」政策

繼廣州、深圳之後，東莞、惠州、中山、江門亦宣布施行「認房不認貸」政策。



廣州成為內地首個「認房不認貸」的一線城市。（視覺中國）

8月31日，東莞市住房和城鄉建設局、中國人民銀行東莞市分行、國家金融監督管理總局東莞監管分局發布通知指，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在東莞名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

通知自9月1日零時起施行。在施行之日前已完成商品房買賣合同網簽的，個人住房信貸政策按原規定執行，原有政策與該通知不一致的，以該通知為準。

另外，惠州、中山、江門，以及「中部第一城」武漢亦發布通知稱，施行「認房不認貸」政策。

目前「認房又認貸」的城市主要集中在北京、上海、成都等地，嚴重限制需要換樓以改善居住環境的市民。（視覺中國）

此前，廣州、深圳先後宣布「認房不認貸」政策，廣州亦成為內地首個「認房不認貸」的一線城市。有分析預計，其他大城市也很快會表態，同時認為對其餘10多個仍在執行「認房又認貸」的二線城市有引導意義，這些城市有可能跟隨。

中指研究院此前提到，目前「認房又認貸」的城市主要集中在北京、上海、成都等地，嚴重限制需要換樓以改善居住環境的市民。

分析相信，一線城市最受惠「認房不認貸」政策，可顯著改善型住房需求的首付和利率成本，短期將對樓市帶來刺激作用。不過，因市場對民營內房企業信心尚待恢復，估計購買力聚焦二手及國企項目。