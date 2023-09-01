颱風蘇拉｜深圳市宣布9月1日下午「五停」：停工停業停市停課停運

今日（9月1日）11時56分，據《深圳市防颱風防汛緊急動員令》，9月1日下午深圳全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運，31日下午已開始停課。



除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。深圳市開放全部避險場所供群眾避風避險。



深圳市防汛防旱防風指揮部指出，根據氣象、水文、海洋部門預測，超強颱風「蘇拉」將於9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預計9月1日下午起對深圳市造成嚴重風雨影響。為做好超強颱風防禦工作，堅持人民至上、生命至上，經市委、市政府研究決定，深圳市於2023年9月1日12時起在全市啓動防颱風和防汛一級應急響應。

超強颱風蘇拉來勢洶洶。（微博）

請民生保障單位和各搶險救災隊伍，採取強有力措施做好供水、供電、供氣、消防、交通、通信和民政、醫療防疫、食品供應等工作。

當前，深圳市防颱風和防汛形勢非常嚴峻，請全市廣大幹部群眾堅決按照國家防總和省委省政府、市委市政府的部署，全民動員、眾志成城，奮力打贏超強颱風「蘇拉」防禦攻堅戰，確保人民生命財產安全和城市安全。

《香港01》與深圳《讀特新聞》合作，即時提供深港兩地第一手的颱風蘇拉訊息：專頁「颱風蘇拉來襲，深港組團防禦」