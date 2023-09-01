颱風蘇拉｜深圳市9月1日下午「五停」　深圳鐵路11時10分起停運

今日（9月1日）10時56分，據《深圳市防颱風防汛緊急動員令》，9月1日下午深圳全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運，31日下午已開始停課。



除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。深圳市開放全部避險場所供群眾避風避險。



12時11分 深圳鐵路部門決定9月1日11時10分起，對進出深圳地區所有車站的列車全部停運。 預計9月2日18時起，部分列車逐步恢復運行。具體列車停運、開行資訊，請以車站公告為準，也可登錄「鐵路12306」網站（手機APP）以及鐵路官方微博查看資訊。

12時09分 深圳卓悅中心則回應記者稱，目前照常營業，但有計畫下午4時歇業，「具體情況還要等通知。」，深圳萬象城和壹方城則未能接通。

11時53分 《香港01》記者致電深圳皇庭廣場，客服人員指出目前廣場仍照常開放未收到停市通知。深圳福田口岸Coco Park同樣回應稱，目前還未收到停業通知，商場照常運營。

10時56分 深圳市防汛防旱防風指揮部指出，根據氣象、水文、海洋部門預測，超強颱風「蘇拉」將於9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預計9月1日下午起對深圳市造成嚴重風雨影響。為做好超強颱風防禦工作，堅持人民至上、生命至上，經市委、市政府研究決定，深圳市於2023年9月1日12時起在全市啓動防颱風和防汛一級應急響應。

超強颱風蘇拉來勢洶洶。（微博）

請民生保障單位和各搶險救災隊伍，採取強有力措施做好供水、供電、供氣、消防、交通、通信和民政、醫療防疫、食品供應等工作。

當前，深圳市防颱風和防汛形勢非常嚴峻，請全市廣大幹部群眾堅決按照國家防總和省委省政府、市委市政府的部署，全民動員、眾志成城，奮力打贏超強颱風「蘇拉」防禦攻堅戰，確保人民生命財產安全和城市安全。

《香港01》與深圳《讀特新聞》合作，即時提供深港兩地第一手的颱風蘇拉訊息：專頁「颱風蘇拉來襲，深港組團防禦」