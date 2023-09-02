內地男買彩券中6835萬人仔一原因不告知妻子　網民：是想換老婆吧

彩券中了大獎你會告訴另一半嗎？大陸河北一名年約30歲的男子，買彩券中了6835萬元人民幣，他選擇不告訴老婆，獨自現身領獎，原因是「怕老婆承受不了」。但網友對這理由並不埋單，直言「是想換老婆了吧」。



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據陸媒《星視頻》報導，大陸河北石家莊一名年約30歲的男子，8月29日買了「雙色球」彩券中了6835萬元人民幣大獎，次日獨自現身領獎時透露，他並沒有把中獎的好消息告訴老婆，怕她知道了會過於激動，承受不了，決定過段時間再告訴她。

獎金扣除稅金後，男子可以領到5476萬元人民幣，至於要如何運用這筆意外之財？男子表示，目前做生意每年有幾十萬元人民幣的收入，維持一家人的生活沒有問題，自覺不能因為中獎就徹底躺平，該趁著年輕時繼續奮鬥，目前就先計劃幫自己和妻子各買一輛車，還清房貸，剩下的獎金先暫時存起來，也會觀察是否有更好的工作，考慮轉行，為家人創造更好生活。

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但對男子不告訴老婆中大獎的理由，網友不以為然，留言質疑「能告訴記者不能告訴妻子？」、「我信你個鬼」、「他是想換老婆了吧」。

也有人質疑這是彩券公司的廣告行銷，「我的天，做生意的沒車，太假了，編故事下次稍微動動腦子」、「了賣彩票不惜挑起性別對立和家庭矛盾，真是可惡啊」、「彩票又滯銷了」。

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