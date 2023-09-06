2023年服貿會丨AI注入新活力　推動中國健康管理產業大爆發

2023年9月2日-6日，以「開放引領發展，合作共贏未來」為主題的2023年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱「服貿會」）在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦。



國中康健集團攜「智慧健康食堂」「智慧問診藥櫃」「數字運動處方」「AD早期診斷」「小通診所VR」等多個智能健康管理服務解決方案亮相本次展會，受到廣泛關注。

「與其救療於有疾之後，不若攝養於無疾之先」，國中康健集團攜「智慧健康食堂」「智慧問診藥櫃」「數字運動處方」「AD早期診斷」「小通診所VR」等多個智能健康管理服務解決方案亮相本次展會，受到廣泛關注。

「智慧問診藥櫃」塗裝靚麗，吸睛指數極高，一塊大屏即可遠程諮詢又可顯示藥品詳情，遠程問診與自助購藥完美結合，24小時無人智能全在線，利用遠程視頻諮詢，大大提升藥品使用專業性和安全性，支付方式多樣，突破時間、空間限制，讓百姓享受「貼身」的便捷醫療健康服務，感受「711」般的購物體驗。

「AD早期診斷」科技感十足，作為趣味性強、科學依據充分的互動項目，吸引了眾多觀眾排隊體驗，其基於眼動追蹤技術和虛擬現實技術，針對認知功能和影像檢查進行早期、快速診斷，並可生成個性化康復訓練計劃，實現認知及運動雙重任務訓練，提供評估-康復訓練全過程管理。

「智慧健康食堂」以食為天，以安為先，依託數據雲平台，利用APP，整合健康檔案、健康評估、食品安全監控、健康指導等，提供針對性飲食指導建議，對於慢病、亞健康、異常生理指標等開展漸進式全方位健康管理，實現檢測、評估、干預、監測閉環管理。

國中康健集團攜「智慧健康食堂」「智慧問診藥櫃」「數字運動處方」「AD早期診斷」「小通診所VR」等多個智能健康管理服務解決方案亮相本次展會，受到廣泛關注。

「數字運動處方」引得無數英雄盡「折腰」，對著大屏幕打一套「八段錦」，好似玩「wii」一樣輕鬆、舒緩、有趣，搭載多感官互動人工智能體醫融合服務系統，開展多場景互聯互通標準化數字化運動處方服務交付，以智慧健康運動的方式，利用數字創新技術實現「邁開腿、管住嘴」，是醫院實現全週期健康管理的重要抓手和工具。

「小通診所VR沉浸式體驗」，「小通診所」可謂是「百姓家門口」的「醫院」，除提供基本生命體征、血糖、肺功能、人體成分、中醫體質近20項自助生理檢測外，還可提供藥品、MDT、中醫理療、心理按摩、深度睡眠、冥想放鬆等多種身心健康服務，礙於場地限制，為了讓更多的老百姓體驗到其帶來的便利服務，通過全景VR數字化交互方式呈現其貼心舒適的環境設施和專業優質的服務體驗，將「小通診所」這一理念和品牌更加具象化、可感化，給體驗者帶來步入式身臨其境的感受。

國中康健作為骨幹央企通用技術集團旗下首屈一指的集醫療服務、健康管理、健康療養、健康養老等業務為一體的綜合型健康服務企業，結合核心業務板塊，依託醫療健康產業資源優勢，持續關注廣大人民群眾全生命週期不同階段需求。

相信用不了多久，以國中康健為代表本著「服務國家、服務社會、服務企業」的優質醫療健康綜合服務企業將加快在大灣區佈局的步伐，持續發揮數字化手段優勢，構建全生命週期的大健康生態體系，為百姓提供全方位、全生命週期高品質醫療健康管理服務，推動中國健康管理產業持續創新發展。