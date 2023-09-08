深圳暴雨·持更｜深圳火車站（羅湖）水浸　部分廣深城際停運

深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨，四項記錄打破1952年以來極值。

因連續降雨，深圳市宣布自9月8日凌晨零時15分開始排洪，原定流量為70-80立方米/秒，後於凌晨3時15分開始調整排洪流量為120立方米/秒。



【09：45】應急、氣象、教育部門提醒，昨晚（9月7日）至今晨深圳市普降特大暴雨，暴雨紅色預警繼續生效中，8日全市停課，請繼續做好防禦。

【09：40】9月8日上午起，部分廣深城際動車將停運。廣州站廣深城際列車停運6列，跨線列車停運2列。廣州東站廣深城際列車停運14列，跨線列車停運2列。

其中，廣州站：C7031、C7025、C7003、C7007、C7121、C7035、D7554（深圳-懷集）、D7553（懷集-深圳）；廣州東站：C7001、C7015、C7023、C7031、C8001、C7057、C7075、C7007、C7121、C7025、C7105、C7051、C7035、C7003、D7554（深圳-懷集）、D7553（懷集-深圳）。具體車次以車站公告為準。

目前，廣深港高鐵尚未受影響，高鐵列車正常開行。

【09：34】受暴雨影響，深圳火車站（羅湖）負一樓進出站口水浸，9月8日上午12時前無法正常組織旅客進出站，全市巴士、的士（含巡遊車、網約車）、道路客運車輛至9月8日中午12時前停止發往羅湖火車站。今日（9月8日）終到深圳站的部分普速列車將調整至深圳東站（布吉）終到。