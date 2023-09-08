深圳暴雨·最新｜羅湖火車站地下一樓被淹　全市暴雨氣象信號降級

深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨，四項記錄打破1952年以來極值。

因連續降雨，深圳市宣布自9月8日凌晨零時15分開始排洪，原定流量為70-80立方米/秒，後於凌晨3時15分開始調整排洪流量為120立方米/秒。



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【15: 00】深圳市南山區防汛防旱防風指揮部消息，網絡流傳一則「關於南山區企事業單位和居民停工一天的緊急通知」。經核實，該消息屬於網絡謠言。

【14: 00】深圳市氣象台下午2時，將全市暴雨紅色、暴雨橙色預警信號，降級為黃色。

截至同一時間，過去72小時羅湖小梧桐雨量達到614.6毫米（原紀錄：611.1毫米），成為打破了深圳市1952年有氣象記錄以來的第7項歷史極值。

【13: 05】據《澎湃新聞》，位於羅湖區的深圳火車站負一(B1)樓被淹。8日，車站人員表示，該站滯留百人左右，現場增設服務窗口，調用應急儲備物資1500份，必要時候提供給旅客。

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9月8日，深圳市公共交通管理局發布緊急通知稱，受暴雨影響，深圳火車站（羅湖）負一樓進出站口被水淹，9月8日上午12時前無法正常組織旅客進出站，全市常規公交車、出租汽車（含巡遊車、網約車）、道路客運車輛至9月8日中午12時前停止發往羅湖火車站。

通知稱，途經羅湖、鹽田、龍崗以及其他區道路通行受阻區域無法保證正常服務。深圳火車站指出，截至8日上午9時，深圳火車站往返南昌等方向的部分高鐵列車停運或更改為河源東站、惠州北站終到始發。

【11：35】據深圳地鐵消息，受強降雨天氣影響，深圳地鐵1號線崗廈至羅湖、2&8號線市民中心至鹽田路、3號線福保至水貝、5號線布心至黃貝嶺、9號線銀湖至文錦區段雙方向暫停運營服務，其餘區段維持有限度運營，行車間隔6-8分鐘左右。

【11：03】9月8日上午，廣東省委書記黃坤明在中山主持召開視頻會議，分析研判強降雨發展趨勢及災情影響，現場指揮調度有關地市做好應對處置工作，就全省防禦工作進行部署落實。省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。省領導陳建文、張虎、肖亞非、鄭軻參加會議。

【09：45】應急、氣象、教育部門提醒，昨晚（9月7日）至今晨深圳市普降特大暴雨，暴雨紅色預警繼續生效中，8日全市停課，請繼續做好防禦。

【09：40】9月8日上午起，部分廣深城際動車將停運。廣州站廣深城際列車停運6列，跨線列車停運2列。廣州東站廣深城際列車停運14列，跨線列車停運2列。

其中，廣州站：C7031、C7025、C7003、C7007、C7121、C7035、D7554（深圳-懷集）、D7553（懷集-深圳）；廣州東站：C7001、C7015、C7023、C7031、C8001、C7057、C7075、C7007、C7121、C7025、C7105、C7051、C7035、C7003、D7554（深圳-懷集）、D7553（懷集-深圳）。具體車次以車站公告為準。

目前，廣深港高鐵尚未受影響，高鐵列車正常開行。

【09：34】受暴雨影響，深圳火車站（羅湖）負一樓進出站口水浸，9月8日上午12時前無法正常組織旅客進出站，全市巴士、的士（含巡遊車、網約車）、道路客運車輛至9月8日中午12時前停止發往羅湖火車站。今日（9月8日）終到深圳站的部分普速列車將調整至深圳東站（布吉）終到。