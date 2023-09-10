多地省委書記及省長率團出訪外國　包括法德烏茲別克等多國

近日，陝西省委書記趙一德、山東省委書記林武、安徽省委書記韓俊、湖南省省長毛偉明相繼率團出訪外國，出訪國家包括法國、德國、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、老撾。



內媒《新京報》報道指，安徽省委書記韓俊率安徽省經貿友好代表團，於9月10日至17日對法國、德國進行友好訪問。其間，代表團將訪問安徽省友好省州，參加經貿、科創、產業、文旅等領域交流活動。

山東省委書記林武率山東省代表團出訪哈薩克。（《大眾日報》）

林武率山東省代表團出訪中亞三國

在9月2日至8日，山東省委書記林武率山東省代表團出訪哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯，期間拜會了哈薩克總理斯邁洛夫、烏茲別克總理阿里波夫及吉爾吉斯總統扎帕羅夫等人。

在哈薩克，林武出席「一帶一路」倡議十周年紀念活動，舉行了簽約儀式，14個機制和產業項目進行現場簽約，達成貿易額15.3億元人民幣。

山東省委書記林武率山東省代表團出訪吉爾吉斯。（《大眾日報》）

在烏茲別克，林武同樣出席「一帶一路」倡議十周也與年紀念活動，15個機制和項目進行現場簽約、投資額4.5億美元。在吉爾吉斯，林武也與吉爾吉斯方面簽署了有關合作協議，進行了項目簽約。

陝西省委書記趙一德率代表團出訪烏茲別克。（央視）

趙一德率陝西省代表團出訪出訪中亞三國

在9月1日至8日，陝西省委書記趙一德同樣率代表團出訪哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯，分別拜會烏茲別克總理阿里波夫、哈薩克副總理兼貿易和一體化部部長茹曼加林及吉爾吉斯總統扎帕羅夫等人。

陝西省委書記趙一德率代表團出訪哈薩克。（央視）

湖南省省長毛偉明率團訪問老撾

此外，9月4日至7日，湖南省委副書記、省長毛偉明率湖南省代表團訪問老撾，毛偉明分別同老撾人革黨中央書記處常務書記、國家副主席吉馬尼，老撾人革黨中央原總書記、原國家主席沃拉吉等人會面，並見證項目簽約。