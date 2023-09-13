泰媒：泰國預計對中國遊客免簽5個月　時段覆蓋中國春節假期

據泰媒《泰國頭條新聞社》報道，當地時間9月12日，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）召開會議，考慮向中國遊客提供免簽政策，允許中國遊客無需申請泰國旅遊簽證即可進入泰國，時間為2023年9月25日至2024年2月，時段覆蓋中國春節假期，以促進泰國旅遊業復甦。



據悉，本次會議共同討論旨在加快短期旅遊發展的措施以及為遊客的接待做好準備。泰國將制定新的泰國旅行指南，其中包括維護和照顧遊客安全的措施。有關免簽政策的具體細節將在新政府首次內閣會議中公佈。

當地時間9月12日，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）召開會議，考慮向中國遊客提供免簽政策。（泰國頭條新聞社）

報道稱，為了提升泰國旅遊形象，泰國計劃採用多種形式的宣傳，包括借助品牌大使或KOL來重新塑造泰國的形象。泰國還計劃與在線旅行社（OTA）緊密合作，實施有針對性的市場整合，從而在泰國和中國市場之間，以一種能夠聯結主要城市和二線城市旅遊的方式，提供全新的旅遊體驗。

泰國新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）欲振興泰國經濟和旅遊業。（Reuters）

此外，賽塔還邀請了旅遊警察、移民局警察等相關部門共同考慮制定工作指南，以加強安全保障工作。他表示，要增加素萬那普國際機場、廊曼機場、布吉國際機場和清邁國際機場等四大機場的入境通道，以提高出入境效率。

中國遊客僅恢復至疫前三成 他國遊客達七成

此前有報道指出，泰國可能放寬對中國和印度遊客的簽證規定，並允許所有國家的旅客停留更長時間，以提高旅遊收入。旅遊業是泰國主要的經濟支柱，佔國內生產總值約12%。新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）希望明年將旅遊收入提高到近1000億美元。

2023年3月13日，當日是泰國一年一度的大象日，泰國芭堤雅東芭樂園在這一天為大象奉上了豐盛的水果自助餐。（新華社）

賽塔曾指出，中國人申請赴泰旅遊簽證的過程繁瑣，收費又高，以致這個新冠疫情前泰國最大的遊客來源國，今年赴泰的遊客人次不如預期。他指出，截至今年7個月，到布吉島遊玩的外國遊客人數是疫請前的約70%，中國遊客僅恢復到疫前的30%。