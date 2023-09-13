經濟復甦欠佳　報告指中國消費者換手機周期長達43個月達新高

華為推出Mate60 Pro系列，蘋果iPhone 15系列緊隨發表，一時間手機界好不熱鬧。然而，市場對於在中國能否掀起換機熱潮不看好，數據顯示，中國消費者換機周期長達43個月，原因包括經濟復甦欠佳等。



據《每日經濟新聞》報道，科技市場研究機構Counterpoint數據資料顯示，2023年第二季度的全球智能手機銷量按年減8%、按季減5%，全球智能手機市場連續8季處於下滑態勢。去年12月，Counterpoint曾指出，中國2022年手機換機周期長達43個月，達到歷史新高周期。

報道指，過去數年手機消費處於黃金期，中國消費者平均1年多就換一次手機，但約從五、六年前開始，手機銷量出現大降趨勢，從「1年一換」變為「3年不換」。2022年，中國國內市場手機總體出貨量年減22.6%，5G手機出貨量亦按年減19.6%。

雖然華為發布新機後，門店就湧現人潮，但數據顯示中國消費者換機周期達到歷史新高。（微博）

根據國際數據資訊公司（IDC）報告顯示，2023年第二季，中國智能手機市場出貨量約6570萬部，按年減2.1%；上半年出貨量約1.3億部，按年減7.4%；去年底，IDC預測，中國智能手機換機週期將增至34個月。

就其成因，Counterpoint最新預測指出，包括中國在內，各地區面臨宏觀經濟問題，智能手機換機周期將創紀錄。

今年初，真我（Realme）副總裁、中國區總裁徐起曾稱，整體中低階市場消費者的消費行為將更加謹慎，下半年銷售量表現取決於整體趨勢走向，經濟復甦情況、新品牌回歸等都是不確定性因素，與去年相比，行業整體狀況不會有太大差異，但競爭會更激烈。日本Sony財務部門高級總經理Sadahiko Hayakawa日前則指出，中國智能手機市場的復甦速度較預期慢，美國市場情況亦惡化，本來預計智能手機市場將從今年會計年度下半年開始復甦，但現在預計至少要到明年才能實現。