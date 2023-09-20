前海企業下周舉辦4場港校招聘　職位涵蓋金融、運營、市場等類別

2021年1月，前海啟動「前海港澳青年招聘計劃」，組織前海在地企業、重點企業、網紅企業按月度常態化為港澳青年發布校園招聘、社會招聘崗位。並提供免費的履歷優化、面試輔導服務、履歷內推、人才政策申報答疑，人才住房協助申請、實習實踐項目、職業能力提升訓練營等全方面職業規劃及就業輔導等服務，推動港澳青年在前海實習實踐、交往交流、成才成長，為港澳青年留前海發展提供有力支持。

前海遠景。（羊城晚報）

而在疫情全面放開的今年，爲了更好地幫助港校學生最大化提升求職效率、找到自己心儀的崗位，深圳前海國際人才服務中心聯合香不香港、Plus求職等平台，組織了包括普華永道、TCL 、豐巢科技、京東方等在内的10+間企業進軍各大港校，開啟本次2023年前海港澳青年招聘計劃深圳前海企業港校招聘專場。

本次港校招聘專場將聯合各大名企釋放海量校招職位，橫跨金融、諮詢、產品、運營、市場、職能、技術、研發等多個職業類別。届時的活動現場，除了參會企業會在現場開展招聘活動外、現場還將為參會的港校學生提供前海政策諮詢、就業指導等服務，幫助港校學生更好地融入前海、融入大灣區就業大環境。

招聘會參會企業名單： 普華永道、豐巢科技、中證信用、滙豐銀行、TCL實業、茂佳科技、廣發證券、招聯金融、富途、欣旺達、韶音科技、不停科技、京東方。

招聘會活動時間、地點：

第一場：

2023年9月25日（周一）13:00-17:00

香港理工大學 Rm HJ305, HJ Wing

第二場：

2023年9月26日（周二）11:30-16:00

香港科技大學 鄭裕彤樓UG

第三場：

2023年9月27日（周三）11:30-16:00

香港城市大學 劉鳴煒學術樓8樓

第四場：

2023年9月28日（周四）11:30-15:00

香港浸會大學 Li Promenade 逸夫校園（太平洋咖啡旁）