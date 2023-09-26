廣汕高鐵今開通　廣州東站-汕尾73分鐘可到達　1小時貫通4市

中國國家鐵路集團有限公司表示，2019年全線開工建設、新建寧波至廣州高鐵廣州至汕尾段（廣汕高鐵）於今（26）日開通運營，汕尾站至廣州東站、深圳北站最快分別73、70分鐘可達，汕尾融入廣深地區一小時交通圈。



廣汕高鐵示意圖

據中新社報道，廣汕高鐵起自廣州市增城區新塘站，經增城區，惠州市博羅縣、仲愷高新區、惠陽區、惠城區、惠東縣，深汕合作區，汕尾市海豐縣，接入汕尾站，正線全長202公里，設計時速350公里，設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾等8站；其中，新塘站和汕尾站為既有車站，其他6座車站為新建車站，且新塘站是為廣州鐵路樞紐「五主四輔」中的東部樞紐中心，建築規模約為18.4萬平方米，是廣汕高鐵規模最大的車站。

運營初期，國鐵集團規劃每日開行動車組列車最高達29對。四季調圖後，每日開行動車組列車最高達43對，其中，廣州東至河源東6對、惠州北5對、汕尾6對、揭陽3對、潮汕（汕頭、梅州西）17對，廣州東站至汕尾站間最快73分鐘可達；深圳北至汕尾4對、潮汕（梅州西）2對，深圳北站至汕尾站間最快70分鐘可達。

新塘站實現國鐵、城際、地鐵「零換乘」。

廣汕高鐵廣州至汕尾的高鐵列車最短運行時間將由目前的2小時壓縮至1小時以內，配合規劃的寧波至溫州至福州高鐵、即將開通的福州至廈門高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵，將組成新的更高標準的寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道重要組成部分。