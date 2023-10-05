陸港學者：美國在台海落下「芯幕」　北京不急著武統台灣

在2023年「亞洲前瞻峰會」上，來自中國大陸和香港的學者咸信，北京並不急於武統台灣，因為「收復台灣之後的治理問題也是一個現實困境」，並指華府目前正想把新冷戰帶給北京 ，「美國也在台海落下『芯幕』，反映出台灣問題的複雜性，以及中美戰略競爭的新特點」。



根據新加坡《聯合早報》消息，亞洲前瞻峰會10月4日下午舉行分場，聚焦「在戰略競爭時代下的中美合作」，由《思想中國》主編周雁冰主持。參會專家包括亞洲協會美中關係中心亞瑟羅斯主任夏偉、香港城市大學法學院教授王江雨，以及南京大學國際關係學院執行院長朱鋒。

朱鋒在會中表示，台灣問題最重要的變化，是美國的對華政策和對台政策變了，將中國大陸的領土問題變成捍衛台灣的人權自由問題。北京為了阻止美台勾連只能打出軍事遏制這張「唯一的牌」，並派軍機在台灣周邊飛行。

「中國非常清楚不能被美國綁架，把台灣問題變成制裁打壓中國的『亞洲烏克蘭問題』。」朱鋒說道。

中美關係：圖為2022年11月14日下午，中國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。（新華社）

朱鋒指出，美國目前想把新冷戰帶給中國，其新遏制政策就是新冷戰戰略的核心內容，包括科技戰、貿易戰、數字戰、市場戰、意識形態戰，同時「美國也在台海落下『芯幕』，反映出台灣問題的複雜性，以及中美戰略競爭的新特點」。

針對中美關係未來發展，朱鋒直指，美國目前沒有放棄美國例外的優越感，主流的美國社會根本沒有做好接受中國崛起的心理準備。結果是美國不尊重中國，妖魔化中國的崛起，並拉攏盟友對華打壓，北京過去幾年的對美政策出現起伏，對日本、韓國、澳洲等國也採取戰狼外交，以表達中國領導人的不滿，但「戰狼外交並非中國外交的常態，外交常態還是強調更多直接地溝通交流對話，形成新的共識」。

3月17日，拜登被問及對普京與習近平會面時說，「我們且看看進行得怎樣」。(Reuters)

王江雨則指出，北京領導層曾多次表示將不惜一切代價收回台灣，台灣問題無疑是「核心利益中的核心利益」。但王江雨認為，北京並沒有馬上收復台灣的迫切需要，而且收復台灣之後的治理問題也是一個現實困境，例如要派出100萬名幹部，「就算統一成功，台灣人民天天上街罵中國（大陸）政府，罵共產黨，這也是他不願意付出的代價」。

同場的美國學者夏偉則對台海爆發戰爭的前景表示非常悲觀，其擔憂北京可能出於「面子問題」，在「被困角落」時採取行動。夏偉指出，中國文化有被羞辱和外部敵對勢力憤怒的成分，可能因此引發「非常危險的行為」。夏偉評估，「後拜登時代」的中美關係可能會更糟，中國應該認識到想要和中國達成交易的美國總統拜登，是北京目前最好的指望。