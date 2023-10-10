最高法發布意見　依法保護民營企業產權和企業家合法權益

今日（10日），中國最高人民法院發布《最高人民法院關於優化法治環境 促進民營經濟發展壯大的指導意見》，對相關審判執行工作提出明確要求，要求依法保護民營企業產權和企業家合法權益。



針對社會關切的焦點問題，最高法提出5條更為細化的司法政策。加強對民營經濟主體合法權益的保護，制定司法解釋加大對民營企業工作人員腐敗行為懲處和追贓追繳力度，健全常態化冤錯案件糾正機制，依法保護民營經濟主體申請國家賠償的權利。嚴格區分經濟糾紛與違法犯罪，嚴格規範采取刑事強制措施的法律程序。

意見提出，要加強對當事人、案外人合法權益的保護，盡可能減輕追贓追繳財產等司法活動給民營企業和其他相關案外人的生產經營帶來不利影響，暢通案外人在刑事追贓追繳程序中表達訴求的渠道。特別強調了對民營企業和企業家人格權的保護，充分發揮人格權侵害禁令制度功能，及時制止侵害人格權的違法行為。

意見強調，要維護統一公平誠信的市場競爭環境。結合當前民營經濟發展需要，提出了10條司法舉措，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為。進一步加大知識產權保護力度，激發民營企業和企業家原始創新活力和創造潛能。同時，運用法治方式促進民營企業發展和治理。結合審判工作實際，提出了5項司法保障措施。

意見指出，要持續提升司法審判保障質效，從完善人民法院相關工作機制的角度提出7項具體措施。特別強調，各級人民法院要落實落細抓前端治未病、雙贏多贏共贏、堅決防止因「程序空轉」加重民營企業訴累，積極運用府院聯動等機制，充分發揮司法建議作用，促進從源頭上預防和解決糾紛，形成促進民營經濟發展壯大的工作合力。