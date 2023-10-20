學者：最終決定世界未來的是中美關係，但美國對中國「過度反應」

美國丹佛大學（The University of Denver, DU）國際關係學院教授、美中合作中心執行主任、《當代中國研究》期刊主編趙穗生演講時指出，最終決定世界未來的是中美關係，世界未來的格局是和平、發展還是戰爭，抑或是更多危機，這取決於中美兩國能否解決矛盾，找到和平共處之道。



趙穗生以「長危機」來描述當前的中美關係，稱「長危機」不是突發性事件造成的，而是美國三任總統連續對華施行強硬政策的結果。趙穗生認為，美國對中國做出了許多不理智的「過度反應」，美國國內甚至出現中美對抗必然走向競爭的可怕想法。



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10月19日下午，來自中美俄三國的學者匯聚在中國人民大學重陽金融研究院，以「全球發展與未來：中美俄三國學者對話」為主題進行對話。

趙穗生提到，過去美國講「誰失去了中國」，而現在美國講「誰讓中國超越了我們？」，趙穗生認為，「美國沒有一個領導者願意看到國家在自己任期內被中國超越，為了維持霸權，美國做出了炒作『間諜氣球』等諸多不理智的反應。」

中美關係：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2023年7月13日出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會期間，與美國務卿布林肯（Antony Blinken）在該市一間酒店進行場邊會晤。（Reuters）

在被問及「我們的世界還會變得更壞嗎？」時，趙穗生回答說，這取決於中美兩個大國能否找到合作之道，能否調整各自戰略，走上正常協商發展的軌道。

趙穗生分析，如果做不到這點，世界有可能會變得更壞。「如果中美之間的衝突繼續發展下去，那麼世界各種熱點和衝突就沒人來管。美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）曾經說過的一句話我很同意，『中美合作不能夠解決世界上所有的問題，但如果中美不合作，世界上很多問題都解決不了』。」