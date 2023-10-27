李克強逝世｜出身幹部家庭　父曾被批鬥　夫人著作等身、出訪相伴

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。出身安徽合肥幹部家庭的李克強，在變動的時代下，早年曾是下鄉插隊知青，後與夫人程虹於學生時期相識相戀，2014年李克強出訪非洲期間，也見得夫人陪同的鶼鰈身影。



2008年4月10日下午，甫接任國務院副總理的李克強在北京人民大會堂安徽廳會見了到訪的時任澳洲總理陸克文（Kevin Rudd），同爲20世紀50年代生人、年紀只相差兩歲，兩人的見面在輕鬆的氣氛中開場。



李克強祖籍是安徽定遠，東吳名將魯肅、南宋名相董槐、明朝抗倭英雄戚繼光等均出於此。李克強「自報家門」，笑著對陸克文說：「我特別榮幸的是今天在人民大會堂的安徽廳見你！」陸克文則熱情地回應，曾去過安徽，那是中國很美麗的一個省份，希望有機會再到李克強的家鄉「去看一看」。



李克強祖籍江西武寧，籍貫安徽定遠，1955年7月1日生於安徽合肥的一個幹部家庭。少年的他接受良好的家庭教育，深受父親李奉三的影響。

李奉三是共產黨員，曾經參與國共內戰。新中國建政後，李奉三曾經任安徽省鳳陽縣委副書記、縣長，但其後被打成「腐敗分子」，後得平反。李奉三出任安徽省蚌埠市中級人民法院院長期間，文化大革命爆發，李奉三遭到紅衛兵批鬥，直至文革結束後，才由安徽省委書記萬里為他平反。李奉三獲平反後，負責安徽省地方志工作，直至退休。

1962年李奉三在黄山留影。（鐵軍傳媒）

中學階段的李克強進入安徽省合肥市第八中學學習。合肥八中創辦於1956年，以「完善自我、追求卓越」爲校訓，校風以「尊師、育才、礪志、求真」而著稱，是一個有個性、有特色的中華名校。由於李克強成長在政治動亂的年代，步入中學不久，文化大革命爆發，因此李克強早年也曾是安徽鳳陽縣的下鄉插隊知青一員，並擔任過生產隊的中共黨支部書記。

直至1970年代末高考制度恢復後，李克強考入北京大學法律系學習，獲學士學位，後在職碩士和博士畢業於北京大學經濟學院。

在婚姻家庭方面，李克強與妻子程虹在 1983 年結婚，育有 1 女。1957 年出生的程虹，在 1977 年恢復高考後考入洛陽解放軍外國語學院，1982年畢業後到清華大學進修，當時李克強放棄出國留學機會，留在北大任團委書記，兩人經朋友介紹認識，並於次年結婚。

程虹畢業後，在首都經貿大學前身的北京經濟學院外語系任教，並曾攻讀博士。程虹也曾赴美國做訪問學者，回國後持續推廣文學和翻譯外國的文學經典，出版過多部介紹美國自然文學的著作和譯作，包括《尋歸荒野》、《醒來的森林》、《遙遠的房屋》、《心靈的慰藉》等。

時至1998年，李克強離京到河南任職，到2007年當選中共中央政治局常委回京履新，夫妻分居將近10年。2013年，李克強出任總理後，律己甚嚴，程虹作為夫人也刻意保持低調遠離社交應酬，不喜歡繁瑣的行政事務及無聊的應酬。相較之下，程虹更喜歡校園，對教學和做學問充滿熱忱。

曾有報道稱，首都經貿大學校方一直有意提拔程虹擔任系主任甚至更高職位，但都被程虹拒絕了，她不希望因此被誰說是「妻憑夫貴」。也有報道稱，自李克強進入中南海擔任副總理之後，程虹主要做研究工作。她要遠離那些浮華紛擾，只想「靜心治學」。

+ 5

由於李克強和程虹的英語水平俱佳，據悉夫婦兩人在家中會使用英語交談，程虹亦曾經多次以國務院總理夫人身份，陪同李克強官式外訪。比如2014年，李克強上任後首度赴埃塞俄比亞、尼日利亞、安哥拉、肯亞等非洲四國訪問，即可見到程虹陪同身影，這也是她首次以中國官方形式陪同丈夫進行的外訪活動。