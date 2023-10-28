前中國駐美大使崔天凱談世界之變：拆城中墻易，拆心中墻難

10月27日，以「包容性全球化：亞洲的新責任」為主題的「上海論壇2023」年會在上海開幕。中華人民共和國前駐美利堅合眾國特命全權大使崔天凱在開幕式發表主旨演講，演講全文如下：



本文獲《觀察者網》授權轉載。



尊敬的

各位嘉賓、各位朋友：

非常高興在金秋時節來到我的家鄉參加「上海論壇2023」，非常榮幸能在開幕式大會發言。

本次年會的主題是「包容性全球化：亞洲的新責任」。這是一個切中時弊的題目，有很強的針對性和緊迫性。這是一個宏大的題目，要求我們對於世界巨變、時代潮流、文化傳統具有深刻的認識。我才疏學淺，自知提不出真知灼見，只有點滴體會，供各位批評指正。

大家可能都注意到當今世界的一種矛盾現象：一方面，通訊技術的發展，交通的便利快捷，使人們有更多更好的機會接觸和了解不同的文化、不同的社會。「地球村」不再是一個浪漫的想象，已經成為可以切實感受到的存在。另一方面，不同文化之間的隔閡似乎在增加，不同社會制度國家之間的對立似乎在加劇。在各國需要相互交流的時候，出現了所謂「脫鉤」的動向。在人們期待融合的時候，卻看到了世界一些地方裂痕在加深。甚至有一些國家內部也發生著越來越嚴重的社會撕裂。

國際上普遍認為，全球化出問題了。是的，全球化進程確實發生問題了，而且問題還不小。但是，如果把一切都簡單地歸咎於全球化，既不符合事實，也無助於解決問題。

全球化是客觀趨勢、有經濟發展驅動，有科學技術賦能。人類社會在全球化進程中創造了巨大的財富，打開了新的機遇大門。同時，任何潮流都會帶來沖擊。隨著全球化的大潮幾乎覆蓋了全球所有角落，各種反差突出了，一些鴻溝在加深，不同文化和制度的碰撞與交鋒增加了。天下好像越來越不太平了。

崔天凱為前駐美大使。（新華社）

我們如果不認真對待這些問題，它們當然不會自行消失，只會日趨嚴重。企圖用所謂的「逆全球化」開倒車來解決問題，則是徒勞的。關鍵在於國際社會能不能全面、客觀地認識全球化，能不能順應潮流、趨利避害，能不能共同努力，推動全球化進程向著公平包容、平衡普惠、合作共贏的方向發展。

這不是一個單純的經濟問題，會影響到人類社會的方方面面，對於國際秩序和全球治理也至關重要。因此，有一些基本問題必須認識清楚。

有一種觀點認為，全球化就是要在世界上推行特定的發展模式、社會制度、文化形態，順之者昌，逆之者亡，最終實現一統天下。這樣的思維狹隘、排他、短視，已被人類社會迄今為止的歷史證明是做不到的，作為今後的發展方向，更是行不通的。如果說在國際交往還很困難的過去，這樣的思維相當程度上可以歸結於客觀的局限性，那麽，在交通通訊高度發達、各國人民期盼互聯互通、共同發展的今天，還按照這樣的思維一意孤行，就完全是逆歷史潮流、拂人民意願而為了。

全球化顧名思義應該立足全球、面向全球、造福全球，應該具有充分的包容性。需要指出，我們所說的包容性並不是指居高臨下的施舍，也不意味著任何人或者國家可以自命為教師爺，而把其他人、其他國家視為只能唯其命是從的跟隨者。真正的包容性應該建立在不同國家、不同文化平等相待、相互尊重的基礎上，承認世界的多樣性，尊重各國基於國情的選擇，相互借鑒、博采眾長，各美其美、美美與共。

包容性全球化應該是開放的，這似乎沒有人會提出異議。但現實是世界上搞封閉、分割、圍堵的動向在增加。熱衷於意識形態對立，拉幫結夥搞對抗性的軍事同盟，人為割裂和扭曲產業鏈供應鏈，這樣的事情幾乎每天在發生，對世界的和平穩定、發展繁榮形成嚴重威脅。

有人企圖為這些做法辯解，提出了一些似是而非的說法，實際上是經不起推敲的。例如，所謂「去風險」。防範風險無疑至關重要，然而首先要搞清楚什麽是風險。有人把別的國家堅持人民追求美好生活視為風險，把別的國家堅持正當發展權利、走符合國情發展道路視為風險。其實，搞「脫鉤斷鏈」才是風險；濫用「國家安全」概念，把經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，才是風險；動輒單邊制裁、長臂管轄，破壞以國際法為基礎的國際秩序，才是風險；鼓吹「新冷戰」，分裂國際社會，不惜挑起大國衝突，才是巨大的風險。

還有一種說法叫做「小院高墻」。其實，這最初來源於「脫鉤斷鏈」，後來發現搞不成，而且會傷及自身，於是就換了一個說法。實際上，除了程度和手法的不同，這兩者並沒有實質性的區別。它們不是出於正當、合理的國家安全關切，不是真正為了保護知識產權和商業秘密，而是要給經貿往來和科技合作設置障礙，扼殺正常的經濟科技競爭，遏制被錯誤認定的對手，維護自己的霸權。

可是，經濟發展、科技進步有其客觀規律，誰也不能違背。各國人民希望交流合作是人心所向，誰也不能阻擋。「抽刀斷水水更流」，潮流是擋不住的。圍堵別人的結果很可能是禁錮了自己。如果有人用「小院高墻」圍住自己，而且墻越壘越高，這樣的畫面總是讓我想起一句中文成語：「坐井觀天」。

包容性全球化應該以實現世界各國共同發展為目標。如果說全球化進程出了什麽問題，那就是使世界上的一些失衡更加突出了。全球化創造的機遇和財富還沒有真正惠及全球，甚至在一些國家內部都沒有實現共享。聯合國提出的發展目標，在一些地方取得長足進展，在更多的地方卻嚴重滯後，世界上原先存在的發展鴻溝、貧富鴻溝還沒有消除，現在又增加了新的風險，人類社會會不會出現數字鴻溝、人工智能鴻溝、生命科學鴻溝？這些鴻溝是不是已經產生了？這樣的前景值得我們高度警惕。

遺憾的是，在我們面臨重大共同挑戰的時候，還有人忙於搞冷戰、熱戰、代理人戰爭，而置許多發展中國家的糧食安全、能源安全、發展安全於不顧；還有人熱衷於所謂「大國戰略競爭」，對廣大發展中國家特別是中小國家的正當訴求敷衍了事；還有人一心要維護不合時宜的霸權並企圖使之永久化，而不願和國際社會各國攜手共建人類命運共同體。

值得注意的是，亞洲國家面對這樣的挑戰，拿出了總體上令人鼓舞的成績單。儘管亞洲國家之間在政治、經濟、文化等方面存在很多差異，盡管在地區還存在一些熱點問題，但是亞洲總體上保持了和平穩定，避免了大的衝突。盡管亞洲國家之間還有一些爭議糾紛，但是各國友好合作繼續是彼此關系的基調，遇事平等協商、務實解決仍然是大家的優先選擇。盡管世界經濟覆蘇艱難，同時經濟環境的不確定性、不穩定性明顯增加，亞洲區域保持了經濟發展勢頭，區域合作繼續取得進展，亞洲仍然是世界經濟增長的主要引擎之一。

亞洲提供了有益的啟示。亞洲恪守了《聯合國憲章》的宗旨和原則和以此為基礎的國際關系基本準則，堅持了和平共處的原則和萬隆精神。亞洲弘揚自身文化傳統和智慧，踐行相互尊重，特別是尊重彼此核心利益和重大關切。亞洲把發展作為第一要務，把合作視為共贏的必然途徑，善於從別人的發展中發現機遇，也樂於和別人分享自己的發展成果，相信「自己好也讓別人好，大家好自己會更好」，亞洲形成了處理相互關系的有效機制和方法。大家都知道東盟提出過「注意彼此舒適度」的原則，就是要有事多商量，有話好好說，不強加於人，不強人所難。

崔天凱曾經指出，不歡迎北約出現在亞太。（Reuters）

亞洲為世界應對和引領全球化提供了有益的經驗，也應該為此承擔新的責任。亞洲發揮更大的作用，是回應時代呼喚，擔當歷史使命，並不是要挑戰或取代任何人。亞洲致力於為世界發展、人類進步作出更多貢獻，而不是要壓制、排斥任何其他方面，追求一家獨大。亞洲始終反對排他性和零和博弈。亞洲願意與別人分享經驗，也樂於向別人學習。實際上，亞洲一直是善於學習的。在相當長時期，亞洲都在關注歐洲的一體化進程，認為歐洲是這方面的先行者。現在，我們仍然希望歐洲取得成功，也很重視從歐洲遇到的問題中汲取前車之鑒。

需要引起警惕的是，近年來亞洲的形勢出現了一些消極的動向。有人在亞洲國家之間制造分裂、煽動對立、鼓吹對抗；有人企圖割裂亞洲的產業鏈供應鏈，打斷亞太區域合作、經濟發展的良好勢頭；有人試圖把其他地方的戰亂覆制到亞洲來，建立所謂「亞洲版北約」，讓當年曾經在亞洲從事殖民和侵略的勢力「換個馬甲」重返亞洲。這些對亞洲的和平穩定、發展繁榮構成嚴重威脅，必須予以堅決抵制。相信亞洲國家有足夠的智慧和力量，不會讓這樣的企圖得逞。

今天，我們面臨世界之變、時代之變、歷史之變，需要清醒的認識、長遠的眼光、明智的選擇，需要理清基本觀念，提出正確敘事。一些似是而非、有很強誤導性的所謂理論和「學說」流行於世，是我們必須重視並解決的一個大問題。

中國明代著名的思想家王陽明說過：「破山中賊易，破心中賊難」，意思是打敗外界的敵人容易，但消除心中固有的念頭很難。記得冷戰時期有一堵廣受詬病的柏林墻，被視為固化分裂、隔絕往來的象徵，後來柏林墻終於倒了，冷戰也結束了。很多人認為，這樣的歷史已經劃上句號。可是，看看今天的那個地區，一個軍事集團消失了，另一個還在擴大和強化。有形的墻拆除了，無形的墻似乎更堅固了。冷戰結束了，冷戰思維仍然很有市場。有些人幾乎是出於本能又拿起了舊時的工具，駕輕就熟地走上了老路。那個地區比當年更加穩定、更加安全了嗎？借用王陽明的話來說，「拆城中墻易，拆心中墻難」。我們應該深思。

「上海論壇」是我們共同努力集思廣益的一個很好的平台。相信在這個以「海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和」聞名於世的城市，我們一定能夠打開思路，拓寬視野，深入交流，互相激發，取得重要的思想成果。

祝「上海論壇2023」圓滿成功！