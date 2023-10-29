女子相親3周被騙300萬　四川警方破獲特大跨境電騙案　抓捕42人

近來，內地打擊跨境電訊詐騙不遺餘力。《封面新聞》報道，10月28日，四川省達州市渠縣公安局表示，該該局不久前成功破獲一起由公安部督辦的特大跨境電訊詐騙案件，歷時3個月，在5個省市抓獲犯罪嫌疑人42人。搗毀以陳某、李某、徐某誌等人為首的窩點8處，扣押作案手機50餘部，筆記本電腦2台。



據報道，2022年11月底，渠縣公安局接到群眾報警稱，其在網絡某平台被騙300餘萬元（人民幣，下同）。經查受害人陳某蘭參加某網站組織的線下相親活動，與一名叫張陽（化名）的「高富帥」相識，張陽編造身份，博取陳某蘭信任，然後以帶陳某蘭賺錢為由，3個星期的時間，前後共騙取陳某蘭300餘萬元。

警方接到報案後，經過偵查分析，發現這是一起以「相親」為名實施「殺豬盤」詐騙的犯罪團夥，該團夥長期盤踞在柬埔寨某地。隨後警方發現，涉案資金在內地不同省份的ATM被取走，背後或暗藏專業「洗錢」團夥。

經過調查，一個以境外詐騙窩點老闆直接指揮下，由骨幹人員王某南負責管理為電訊網絡詐騙犯罪提供洗錢服務的團夥逐漸浮出水面。調查中，警方逐步掌握該團夥中管理、接待、取現、指揮等人員，並成功鎖定20餘名骨幹成員。

由於案件涉及資金流向複雜、人員眾多，且犯在外省流竄活動，居無定所，作案方式分散無規律，四川警方在逐步摸清該團夥主要成員身份信息、活動軌迹和藏匿地點後，展開抓捕。

渠縣公安局先後在四川省、廣東省、黑龍江省、遼寧省、天津市等地抓獲境外回流詐騙窩點技術人員1人、境內洗錢犯罪嫌疑人41人。搗毀以陳某、李某、徐某誌等人為首的窩點8處，扣押作案手機50餘部，筆記本電腦2台。截至目前，公安機關已對42名犯罪嫌疑人採取刑事強製措施，案件正在進一步深挖中。