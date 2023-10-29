深圳歡樂谷過山車意外　官方再通報28人受傷　17人仍留院觀察治療

10月27日，深圳歡樂谷景區遊樂設施「雪域雄鷹」有兩列過山車追尾碰撞，多人受傷送院。

10月29日晚，深圳市南山區委（區政府）再發通報稱，事發當晚共有28人到三家醫院接受治療，其中8人由救護車送往港大深圳醫院救治。截至目前，仍有17人留院觀察治療。



通報稱，10月27日事發當晚，有8名傷者第一時間由120急救車送往港大深圳醫院救治，隨後陸續又有人員經轉運或自行前往港大深圳醫院、南山醫院、華僑城醫院檢查就診。

三家醫院共接診28人，其中11人經檢查無礙後自行離開。目前共有17人留院診治，其中4人因顱腦損傷、骨盆骨折等傷情，在ICU觀察救治，生命體征平穩；13人為軟組織挫傷、輕微骨折等傷情，在普通病房繼續觀察治療。市、區衛健部門將繼續統籌調配醫療資源，全力做好傷者救治工作。

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10月29日早上，深圳市南山區委（區政府）曾發布官方通報交代事故調查進展。通報稱，事發時一列載有22名遊客的過山車在上坡時發生故障，突然沿軌道倒滑，與另一列已到站正在落客的過山車（車上僅餘9人）發生碰撞，所有傷者已緊急送院治療，目前情況穩定，無生命危險。