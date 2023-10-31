許家印被控制後　恒大歌舞團團長白珊珊陷網絡造謠：已經報警處理

恒大集團創始人許家印親自打造的藝術團體「恒大歌舞團」在今年（2023年）因恒大債務危機宣布解散，但歌舞團的靈魂人物團長白珊珊卻深陷輿論漩渦，各種關於她和恒大集團的謠言傳出。



10月30日，恒大歌舞團團長白珊珊發布影片表示，自己遭遇無數網絡造謠，「我相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊」，自己原本不打算回應，但因網絡造謠越來越沒有底線，自己已向公安機關報案。她強調自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。



中國恒大9月28日晚間發佈公告，稱公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。白珊珊表示，在中秋節（9月29日）前後，自己開始遭受無數的網絡造謠，她已經報警處理。更稱對於網民議論的房、車、工資，「都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。」

白珊珊還表示，舞蹈是一生的夢想，自己的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的。

據內媒報道，隨著中國恒大集團主席許家印被採取強制措施，「恒大民族歌舞團」再度引發熱議。由於該歌舞團參保人數已降至0人，外界猜測或許已經解散。

，恒大歌舞團參演慶祝中國共產黨成立100週年文藝演出。（微博）

恒大民族歌舞團成立於2010年10月，是恒大集團旗下注資成立的全資子公司，一度有演職人員逾百人。恒大暴雷後，年報資訊顯示，該歌舞團2022年參保人數已降爲0人，2019年最高參保人數爲78人。

企查查風險信息顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司存在多條股權凍結資訊，被執行人均為恒大地產集團有限公司，凍結股權數額200萬元（人民幣）。

據了解，恒大民族歌舞團自成立以來，曾參加中宣部、文化部、公安部、中國文聯、中央電視台及各地方電視台的重要演出，更常遠赴海外做國際交流。

恒大歌舞團曾是商界頂尖歌舞團，更四次登上央視，團長白珊珊是靈魂人物：

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恒大歌舞團還曾參演慶祝中國共產黨成立100週年文藝演出，平均年齡僅21歲的40名團員共出演了《破曉》、《開國大典》、《領航》三個大型節目。

內媒指出，恒大歌舞團曾連續四年登上央視春晚的舞台，成為了春節期間最受歡迎的節目之一，當時報道稱，「他們的表演不僅展現了中華民族的傳統文化和魅力，也展現了恆大集團的實力和形象。然而，恆大歌舞團的輝煌並沒有持續太久。」

據了解，恒大民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件，而且還要是名校畢業的民族舞學生，才較易獲得聘請入團。