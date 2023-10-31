內地網紅實名制上路　擁50萬粉絲大V須揭真名　微博B站小紅書入列

周二（31日），微博、微信等內地多個平台發布通知，要求「自媒體」帳號進行前台實名展示。



微博將於近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上的「自媒體」帳號填寫實名信息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的「自媒體」帳號。（資料圖片）

其中，微博宣布，為營造安全、文明、和諧的網絡生態環境，增強平台頭部「自媒體」帳號的可信度及權威性，站方將於近期引導頭部「自媒體」帳號進行前台實名展示，以此進一步規範「自媒體」帳號運營管理，更便於公眾為社會公共利益實施監督。

具體而言，站方將於近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上的「自媒體」帳號填寫實名信息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的「自媒體」帳號，經用戶同意後進行前台實名展示；普通用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號不受前台實名展示的影響；用戶填寫實名信息後，將在個人資料頁展示用戶的真實姓名。對於未登錄的遊客用戶、未通過真實身份信息驗證的用戶、行為異常用戶以及近期因不友善行為被處置的用戶，禁止查看其他用戶前台實名信息；站方將通過私信告知需進行前台實名展示的用戶，用戶可通過私信鏈接引導進行前台實名信息填寫；接收到私信引導但未進行前台實名信息填寫的用戶，其帳號的流量和收入將受到部分限制，包括推薦流展示限制、熱搜展示限制、廣告分成限制、打賞收入限制等。

微信將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的「自媒體」帳號對外展示實名信息，近期將首先引導100萬粉絲以上的「自媒體」帳號對外展示實名信息。（資料圖片）

微信亦宣布，將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的「自媒體」帳號對外展示實名信息，近期將首先引導100萬粉絲以上的「自媒體」帳號對外展示實名信息。根據微信公眾號、視頻號粉絲情況，平台100萬粉絲以上的「自媒體」帳號在用戶確認同意展示後，帳號注冊主體為個人類型的將顯示註冊人真實姓名，機構類帳號顯示企業、機構名稱，相關實名信息可在帳號資料頁進行查看。未對外展示實名信息的100萬粉絲以上「自媒體」帳號，帳號流量、收益等將受到限制。

B站社區首批將引導粉絲量在100萬以上的自媒體帳號進行前台實名操作。（資料圖片）

嗶哩嗶哩（Bilibili）方面，將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的「自媒體」帳號進行前台實名展示。B站指，社區首批將引導粉絲量在100萬以上的自媒體帳號進行前台實名操作。用戶同意實名後，相關實名信息可在帳號資料頁進行查看；如不同意實名，後續帳號流量、收益等會受到限制。

抖音粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的「自媒體」帳號需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名信息。（視覺中國）

抖音方面，粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的「自媒體」帳號需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名信息。符合實名信息展示條件的「自媒體」帳號將收到站內信通知，可以根據提示進行授權操作。實名信息應為帳號認證的真實姓名或企業名稱，應與提交的身份證件、營業執照等信息一致。平台獲得授權後將在帳號主頁展示通過認證的實名信息。

小紅書將分批次分階段引導粉絲量在50萬以上的「自媒體」帳號進行前台實名信息展示。（Getty Images）

小紅書方面，平台將分批次分階段引導粉絲量在50萬以上的「自媒體」帳號進行前台實名信息展示。首批將向粉絲量在100萬以上的「自媒體」帳號發出站內信，並征求用戶同意後在其個人主頁展示實名認證的真實姓名。相關「自媒體」帳號如不同意在前台展示實名信息，帳號的經濟收益、流量分發等權益後續會受到限制。

百度亦發出相關公告。（資料圖片）

百度亦發公告稱，一直以來，百家號平台致力於為用戶提供更優質和豐富的信息內容，為此平台不斷加強平台的內容把控。為進一步增強頭部帳號的可信度、權威性，便於公眾為公共利益實施監督，營造清朗網絡空間，建立完善可靠的互聯網信用基礎，百家號平台將分批次分階段向粉絲數量50萬以上的「自媒體」帳號發布站內信，待用戶確認同意後，將公示相關帳號的真實姓名。

首批公示的範圍將為100萬粉絲以上，日常發布內容為時事、政治、財經、教育、醫療衛生、司法等領域的帳號。同時，為了完善百度帳號的信用體系，百度將逐步建立可信帳號推薦機制，在相關領域加大對前台實名的帳號的流量支持。此外，百度將升級分潤規則，對於不同意實名的用戶，後續流量、收益等會受到相應影響。