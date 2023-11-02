ASML中國區總裁：內地對成熟製程需求旺　要把「欠中國帳」補一補

艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波近日表示，「今年給了我們一個喘息的機會，把過去一兩年欠客戶、欠中國市場的『帳』（意指訂單）趕緊補一補。」未來該公司在中國內地的業務將進一步聚焦維修、服務和產品研發。



荷蘭半導體設備巨頭ASML將第五次到上海參展中國國際進口博覽會，沈波在開展前接受內媒《第一財經》、《每日經濟新聞》等媒體的採訪時指出，因產能供不應求，當前ASML手上尚未執行的訂單規模約為350億歐元，這些訂單是在2021年和2022年下單的，積壓的訂單很多來自中國。

艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波。（取自每日經濟新聞）

同時，沈波透露，今年ASML在深圳和武漢的兩個計算光刻開發中心團隊發布了一款新版本的計算光刻產品，並且該產品已成功導入應用，是第一個由中國團隊開發的產品，對ASML在華的整體業務發展極具意義。

據了解，美國政府10月宣布的新管制措施，進一步限制深紫外光微影曝光機（DUV）設備出貨給中國，ASML執行長Peter Wennink即表示，美國和荷蘭的新限制措施將影響ASML在中國銷售額達15%比重，但根據新規，ASML仍可以將不先進的NXT:1980Di機台賣給中國晶圓廠，唯不能向生產接近尖端半導體的工廠出售設備。

沈波表示，微影曝光機在整個晶片行業裡面屬於生產交貨周期最長的一類設備，所以當行業景氣度下降的時候，ASML可能是最後一個感覺到的，因為生產交貨周期很短的晶片設備商馬上就會停止下單。而當行業開始回暖的時候，ASML卻是第一個看到的，因為客戶覺得行業馬上要開始回暖，會來找微影曝光機公司預定下一年的機器，開始要產能。

沈波指出，產能越大的客戶，對這個行業越敏感，需求的波動也越大。這是為什麼當市場周期下行的時候，中國之外的市場需求浮動比較大。但對於中國客戶來講，還處於一個起步階段，中國目前在成熟製程的需求非常旺盛，不少客戶要求這個訂單要趕緊給貨，這就是為什麼ASML今年在中國市場出貨量增加較大。

至於在成熟製程領域，如何把中國市場做到在全世界都非常具有競爭力的水準，沈波認為ASML在未來相當長的一段時間裡還有大量的工作要做，尤其在現在的環境下，產業鏈的各個環節都需要通力合作。

「未來ASML在中國的業務將進一步聚焦維修、服務和產品研發，ASML近兩年也將加大在中國地區招聘維修和服務人員的規模。」沈波說道。

另一方面，沈波也不忘鼓勵中國半導體企業將競爭的立足點放在全球。「半導體行業裡面沒有一個公司可以說是（純粹）本土的公司，所有公司都要參與全球競爭。衡量一家公司做得好壞的標準只有一條，就是這家公司是否具備在全球範圍內參與競爭的能力。」

因此，沈波認為，中國所有半導體設備公司的定位都應該是國際公司，一旦公司的水準和能力達到國際企業的程度，公司就會在整個行業的生產系統、產業鏈裡有自己的地位。

在談及ASML和中國行業企業的交流時，沈波稱，「在中國，我們和同行公司之間有一些交流，但不是成機制、成系統的交流。」沈波特別提及比利時IMEC微電子研究中心，呼籲中國市場是否也能效仿搭建類似的平台——「我們和同行的公司都在那裡有一條整個做研發的生產線，對於新的技術、各個環節上的分工，我們和行業裡的客戶能夠在那裡一起研究。和行業進行系統化的交流需要有技術性的平台作為依託。」。