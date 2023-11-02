李克強遺體今火化　習近平八寶山革命公墓送別　胡錦濤送花圈哀悼

前國務院總理李克強遺體今（2）日在北京火化，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正上午9時許到八寶山革命公墓送別，向李克強同志的遺體三鞠躬，並與李克強同志親屬一一握手，表示慰問。前國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。



新華社圖片顯示，習近平與李克強夫人程虹握手，表示深切慰問。彭麗媛則站在習近平身後。



11月2日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方是李克強同志的遺像。李克強同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午9時許，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到李克強同志的遺體前肅立默哀，向李克強同志的遺體三鞠躬，並與李克強同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對李克強同志逝世表示哀悼。

報道稱，黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，李克強同志生前友好和家鄉代表也前往送別。

李克強遺體今日在北京火化，疑似網絡曝光八寶山靈堂照片，遺體覆蓋黨旗。（網絡圖片）

新華社：李克強搶救期間 習近平李強趙樂際等前往醫院看望

新華社報道指出，李克強同志搶救期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對李克強同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

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新華社2日報道，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，党和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志的遺體，2日在北京八寶山革命公墓火化。

李克強同志因突發心臟病，經全力搶救無效，於2023年10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

李克強靈車車隊抵達八寶山殯儀館途中，沿路可見零星民眾手持白花、自主性聚集送行：