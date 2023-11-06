黑龍江佳木斯體育館坍塌　3人被困傳有兒童在內　當地開展救援

央視報道指，11月6日晚上7時40分左右，黑龍江佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌。樓體為2層框架結構，建築面積約2000平方米，坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方米，經現場初步確認，體育館內3人被困。



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綜合內媒報道指，現場已封鎖，當地已經開展救援。一位網友表示，事發時有孩子在體育館內。網傳影片顯示，坍塌的體育館頂部有厚厚的白雪。

佳木斯市應急管理局表示，目前省裏正在調度救援工作，但並未透露更多細節。

據內媒《橙柿互動》，有目擊者陳先生表示，事發時突然聽到一聲巨響，就趕緊下樓到了現場，「周圍都是人，我就看到陸續救出來兩個人，但現在天太冷，都裹著羽絨服呢，但還是能感覺出來，受傷都挺嚴重」。

陳先生又表示，事發的體育館可以打籃球、羽毛球、乒乓球，「我也在裏面打過球，白天10塊錢一個小時，這個球館蠻大的，球館應該還蠻新的，不是那種舊的球館」。

佳木斯市氣象台11月6日下午5時30分發布暴雪紅色預警信號：「我市6小時累計降雪量已達15毫米，降雪將持續至7日上午，過程累計降雪量可達25—35毫米，請注意防範。」6日下午5時43分，佳木斯樺南縣也發布暴雪紅色預警信號。目前，暫不知此次體育館坍塌是否與降雪有關。

7月23日黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生坍塌（點圖放大）：

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7月23日，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生坍塌，共有11名師生失去了寶貴生命，引起全國極大關注。