習近平：全面推動美麗中國建設　健全自然壟斷環節監管體制機制

中共總書記、國家主席習近平周二（7日）下午主持召開中央全面深化改革委員會第三次會議。他強調，全面推動美麗中國建設，健全自然壟斷環節監管體制機制。



據新華社報道，會議審議通過了《關於全面推進美麗中國建設的意見》、 《關於進一步改善國有資本經營預算制度的意見》、《健全自然壟斷環節監管體制機制的實施意見》、《關於加強專家參與公共決策行為監督管理的指導意見》、《關於加強生態環境分區管控的指導意見》。

習近平在主持會議時強調，建設美麗中國是全面建設社會主義現代化國家的重要目標，要錨定2035年美麗中國目標基本實現，持續深入推進污染防治攻堅，加速發展方式綠色轉型，提升生態系多樣性、穩定性、持續性，守牢安全底線，健全保障體系，推動實現生態環境根本好轉。

習近平指出，國營資本經營預算是國家預算體系的重要組成部分，要完善國營資本經營預算制度，擴大實施範圍，強化功能作用，健全收支管理，提升資金效能。要健全自然壟斷環節監管體制機制，強化制度設計，完善監管體系，提升監管能力，增強國有經濟對自然壟斷環節控制力，更好滿足建構現代化基礎設施體系的需要，更好保障國家安全。

習近平表示，要立足更好服務和支撐公共決策，加強專家參與公共決策行為監督管理，改善體制機制，規範流程標準，強化全過程管理，營造人盡其才、富有活力、風清氣正的專家參與公共決策環境。生態環境分區管控在生態環境源頭預防體系中具有基礎性作用，要強化頂層設計、完善制度體系，以保障生態功能及改善環境品質為目標，推動實現生態環境分區域差異化精準管控。