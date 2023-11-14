香港中文大學（深圳）獲批材料科學與工程等三個博士後科研流動站

人力資源和社會保障部、全國博士後管理委員會近日公布了最新一批新設博士後科研流動站名單。香港中文大學（深圳）獲批計算機科學與技術、材料科學與工程、應用經濟學共計三個博士後科研流動站。



2023年批次的流動站申報指南首次將中外合作辦學高校納入申報單位範圍，建校9年的香港中文大學（深圳）獲批流動站，該校表示，這樣的成果來之不易，下一步大學將緊抓流動站建設機遇，發揮國際化辦學優勢，大力引進海內外優秀博士後，助力高層次人才隊伍建設，推進學校科研事業蓬勃發展。

香港中文大學（深圳）於2016年5月先後獲廣東省人力資源和社會保障廳、深圳市人力資源和社會保障局批準設立省級和市級博士後創新實踐基地。2017年初，香港中文大學（深圳）與中國科學技術大學、電子科技大學等博士後流動站設站單位合作啟動博士後聯合招收工作，目前已累計聯合招收博士後超300名。

另外，經教育部批準，香港中文大學（深圳）近日宣布自2024年起將新增2種本科招生方式：通過普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試（簡稱聯招考試）招收港澳台學生、依據台灣「學測」成績招收台灣學生。

2023年，該校在全國23個省（市、自治區）共錄取1434名內地本科生。其中：普通提前批錄取421人，綜合評價錄取925人，外語類保送類錄取12人，藝術類（音樂類）錄取76人。