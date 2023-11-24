馬凱碩：未來十年中美競爭加速　美國要能學會與中國相處

世界中國學大會上海論壇24日開幕，國家主席習近平於大會開幕式上致上賀信表示，中華文明源遠流長，盼各國專家學者當融通中外文明的使者，推動文明交流互鑑。而新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）則在會上獲頒中國學貢獻獎致詞時指出，人類社會是命運共同體，中國並未威脅美國，反而願意與美國及其他大國合作，共同應對現今全球的挑戰。



本次世界中國學大會上海論壇在上海國際會議中心舉行開幕式，以「全球視野下的中華文明與中國道路」為主題，邀請400多位中外嘉賓共同探討中華文明的特性，包括中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正、中國社會科學院院長高翔等人皆與會出席。

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

習近平於賀信上指出，中國學是歷史中國之學，也是當代中國之學。中華文明源遠流長，與世界其他文明的交流互鑑中豐富發展。溯歷史源頭才能理解現實的世界，循文化的根基才能辨識當今中國，有文明的互鑑才能共同進步，盼各國專家學者當融通中外文明的使者，秉持兼容並蓄、開放包容，推動文明交流互鑑。

而馬凱碩則透過影片致詞稱，在當今世界情勢之下，全球首要任務之一是促進對於中國更為深入的了解。「只要對中國歷史稍加研究與了解，就能幫助美國及其他西方國家決策者消除對中國威脅的深刻恐懼。

馬凱碩認為，中國並沒有威脅美國，事實上中國反而願與美國及其他全球大國合作，從而共同應對迫在眉睫的全球挑戰。「今天的人類社會是命運共同體，這應當被視為人類創造更美好世界的巨大機會。」

馬凱碩於今屆世界中國學大會上海論壇上，獲頒中國學貢獻獎。(Getty Images)

此前，馬凱碩接受媒體訪問時曾表示，若中國不發展，那麼世界也不會發展，盼美國能學會與中國相處，而不是試圖遏止中國的發展。但馬凱碩同時預測，中美之間的競爭將在未來10年加速，因為許多美國人希望美國能保持世界頭號大國地位，而他們相信保持的方法就是遏制中國。

有鑑於此，馬凱碩提醒，全球應該為艱難時期做好準備，但與此同時，世界上大多數國家都不想在這場競爭中站隊於任一方。隨著越來越多的國家不願站隊，美國要能學會與中國相處，而不是試圖遏制中國發展。

據上海市人民政府新聞辦公室消息，上海自2004年舉辦第一屆世界中國學論壇以來，已累計與會中外專家學者達2741人次。本次除開幕式和主論壇外，將舉行四個平行分論壇分別為「觀念的疊進：思想、典制與器物所見中華文明」、「道路的探索：中國式現代化與中國道路」、「文明的互鑑：比較視野下的中華民族現代文明」及「學術的演進：代際傳承與範式轉換下的中國學」。