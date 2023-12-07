繼北京上海廣州後　深圳成國內第4個超900萬客流量級城市

深圳成為繼北京、上海、廣州之後，國內第4個躍過900萬客流量級的城市。



深圳成為繼北京、上海、廣州之後，國內第4個躍過900萬客流量級的城市。（深圳發布）

據「深圳發布」消息，近日，深圳市公共交通管理局發布2023年深圳第三季度「公共交通服務指數」測評結果。數據顯示，城市軌道交通、常規公交、出租車、共享單車，服務水平均為「良好」。

報告指出，2023年7月7日，深圳城市軌道全網客運量達到933.73萬人次，為今年第5次刷新歷史客流紀錄，成為繼北京、上海、廣州之後，國內第4個躍過900萬客流量級的城市。

在此背景下，2023年第三季度深圳市軌道交通持續優化行車組織、提升軌網運行效率，全網高峰時間行車間隔縮短約5.84秒。軌道交通10號線、6號線支線、3號線沿線公交接駁場站、站點銜接風雨連廊等設施逐步完善。

年第三季度深圳市巴士整體發車間隔縮短約18.6秒，巴士運行準點率提升至97.97%。（深圳發布）

常規公共交通方面，今年第三季度深圳市巴士整體發車間隔縮短約18.6秒，巴士運行準點率提升至97.97%，按季度提升1.22%。同時，深圳在第三季度新增了30個巴士場站，改造深雲地鐵站、西鄉桃園地鐵站、動物園等38個停靠站點，增設雨棚、站牌等設施，有效改善了乘客候車環境。

另外，測評結果顯示，今年第三季度深圳共享單車整潔度明顯提升，車輛整潔度為96.13%，按季度上升4.19%。值得一提的是，截至今年9月，深圳已累計新增非機動車道里程324公里。