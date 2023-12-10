廣州青年坐地鐵被小孩撞到　與家長口角持刀傷人遭刑拘

12月9日晚，網傳廣州地鐵9號線發生持刀傷人事件，有小孩一直哭喊叫「爸爸，爸爸」。

12月10日，廣州市公安局公共交通分局通報稱，19歲的劉某因被48歲張某的小孩撞到，雙方發生口角繼而動武。張某受輕傷已送院治療，劉某被警方刑事拘留。



網傳消息稱，兩名成年男子在地鐵車廂中扭打，白衣男子身上多處血漬，黑衣男子手持一把小刀。旁邊有一名小孩一直哭著大喊「爸爸，爸爸」，其中一名扭打的男子說「保護小孩子」，隨後有工作人員上前將小孩帶離。

廣州市公安局公交分局工作人員稱，事件中未造成人員死亡，持刀男子的刀具是一把小水果刀，不屬於管制刀具。

廣州市公安局公共交通分局通報稱，事發於12月9日晚上7時25分許，廣州地鐵9號線開往飛鵝嶺站方向的列車上發生一宗傷害案件。

通報稱，19歲男子劉某因被48歲男子張某的小孩在車廂內嬉戲期間撞到，與張某發生口角，後持隨身攜帶的小刀（刀刃長6.5厘米，塑料刀柄）傷害張某。

警方接報後立即派員到場處置，當場控制劉某。張某及時被送往醫院治療，經法醫初步鑒定已達輕傷。目前，劉某已被警方依法予以刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。