總投資超1億元　中國企業建設阿聯酋迪拜首座加氫站

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會正在阿聯酋迪拜舉行，中國將和中東產油國，進一步在綠氫、綠氨、綠色甲醇等方面開展務實合作，有中國企業就幫助迪拜的石油公司轉型建設了首座加氫站。



央視財經報道，阿聯酋迪拜的首座加氫站也在本次氣候大會期間投入使用。它最大的特點是上遊的氫源，來自光伏製取的綠氫，它也實現了綠氫在迪拜交通領域的首次應用。

這座加氫站使用的氫氣來自迪拜當地光伏項目電解水製取的綠氫，所用的水則來自海水淡化，整座加氫站由中國企業負責建設，關鍵加氫設備也來自中國。

中國某氫能設備企業董事周雨萱介紹，項目投資額超過1億元人民幣，可再生能源通過綠氫作為一個重要的儲能和消納的方式，將是中東乃至全球能源轉型的方向。

今年以來，中東地區的大型石油公司也將氫能作為投資重點和轉型方向，增加氫能領域的投資，同時向化工領域延伸，生產綠色甲醇和綠氨。

中國石化 HSE 管理部副總經理劉春平介紹，甲醇是一種「液態陽光」，是通過綠氫和二氧化碳的反應，在未來綠色甲醇和綠氨作為綠氫的一個重要載體，為工業脫碳提供一個很好的解決方案。

隆基綠能中東非地區部總裁金劍表示，中東地區希望能夠從現在傳統能源的出口基地，轉型成為新能源的出口基地，「這也是為什麽像綠電加綠氫在這個區域就變得尤為關鍵，通過轉換成氨，輸送到歐洲、非洲、南亞更多缺電的地區」。