商湯科技董事長湯曉鷗睡夢中離世　終年55歲

商湯科技董事長、人工智能科學家湯曉鷗，於12月15日在睡夢中離世，終年55歲。



16日，多名博主爆料稱湯曉鷗去世，時間在中午左右，微信群中突然在轉商湯創始人去世。另有博主稱已收到十個以上信源，經多個投資人群友佐證以及咨詢，目前均指出本人已去世。下午發訃告。

商湯科技方面未做回應，不過報道引述知情人士指出，「今天下午將對外公布相關信息」。另據騰訊新聞《一線》報道，湯曉鷗是12月15日在睡夢中不幸離世。

湯曉鷗睡夢中離世。（sohu）

公開資料顯示，湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，香港中文大學信息工程學系教授、工程學院傑出學人。湯於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅徹斯特大學（University of Rochester）碩士學位；1996年獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士學位。之後，他進入香港中文大學工作；2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。

湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理。