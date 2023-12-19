6.2級地震｜甘肅震區至少86死96傷　毗鄰青海11死140人傷

中國地震台網測定，昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，震中附近發生餘震達140次，民眾在零下12度的嚴寒下跑到街上避險。截至今日（19日）凌晨4時，已造成甘肅86人罹難、96人受傷。 震央及週邊民營及水、電、路等基礎設施不同程度損壞。另據青海省多個部門指出，當地受地震波及，截至今日清晨6時，已造成該省海東市11人遇難、140人受傷。



救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

甘肅塌房路裂及山體坍塌 橋樑支座偏移

甘肅當局指出，震央及周邊民房受損及倒塌，山村道路出現裂痕，部分村莊停水停電。當地至少86人死亡。其中，甘肅臨夏公路事業發展中心排查發現，G310線大河家橋橋頭（青海岸）發生山體坍塌，大河家橋支座發生偏移，該中心正在組織力量對偏移支座進行調整復位，同時青海方面已安排人員、機械設備清理塌方土體。

震感非常強烈 民眾零下12度跑上街避險

積石山縣城有民眾稱，當地的氣溫在零下10℃左右。因有餘震，縣城居民都被疏散到安全地帶。但由於天氣很冷，有的還帶著小孩，不少居民躲在車裡取暖。

另一名秦先生表示，他家住16樓，震感非常強烈，有如在海浪中被拋起一樣。他第一時間喊醒了家人，從16樓一口氣跑到樓下。他表示，室外氣溫在零下12度左右，「跑出來的時候隨便拿了點東西，羽絨服啥的都趕緊穿上了，還有人披著被子、光著膀子出了門。」

甘肅積石山縣民眾在嚴寒下於廣場避險。（互聯網）

青海多個鄉鎮房屋出現裂縫 落石導致公路阻斷

青海省政府及地震局指出，甘肅6.2級地震的震央，距青海省省界最近僅5公里。最接近的鄉鎮為循化撒拉族自治縣道幃藏族鄉，距震央約12公里。本次地震中，海東市樂都區、平安區、互助土族自治縣、民及回族土族自治縣、化隆回族自治縣、循化縣震感強烈，部份鄉鎮受災。

地震造成循化縣清水鄉、道幃鄉、積石鎮等地部份居民的房屋出現裂縫，部份院牆倒塌；民及縣官亭鎮、中川鄉等地受災較重，造成人員傷亡。此外，相關部門在循化公路段巡查發現，清水至大河家公路部份路段因落石導致公路阻斷，正在搶修。 此外，民和縣杏兒鄉協拉村處於斷電狀態。

另據指出，甘肅蘭州、青海西寧、陝西西安等地有震感，西安有高校學生深夜來不及穿衣服跑到外面。另有四川、北京、河北、天津的網民稱收到地震預警。