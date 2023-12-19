甘肅6.2級地震｜國務院三級緊急響應　青海村民因斷電生火取暖

中國地震台網測定，昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，震中附近發生多次餘震，震區有民房倒塌，連同鄰近青海多人傷亡。國務院抗震救災指揮部辦公室、緊急管理部啟動地震三級緊急響應，派出工作小組趕赴現場指導抗震救災工作。



地震發生後，國務院抗震救災指揮部、緊急管理部已立即部署，調度了解震區災情，指導勘察搜尋及搶險救援工作，調派國家綜合消防救援力量增援震區。 國務院抗震救災指揮部辦公室、緊急管理部啟動地震三級緊急響應。

目前，甘肅省消防救援總隊已出動3支重型、12支輕型地震救援專業隊及1支戰勤保障力量，共1,040名消防救援人員、140輛消防車、12頭搜救犬趕赴災區救援，臨夏支隊25車130人已抵達災區。

甘肅省森林消防總隊已出動400人趕赴災區救援，森林訓練大隊、青海森林機動隊伍共500人已做好增援準備。 此外，緊急管理部也調派工程搶險、安全生產等專業緊急救援隊伍260餘人趕赴災區參與救援。 駐地解放軍和武警部隊就地投入搶險救援。

青海有村民因斷電需生火取暖

另外，距離臨夏州129公里的青海省海東市， 轄下循化撒拉族自治縣震感強烈，部份村莊已斷電，群眾需生火取暖。地震發生後，循化縣已派員排查四座電站、三座水庫及鄉鎮受損情況，並已啟動抗震減災Ⅱ級應急響應。

青海省體育局駐循化縣白莊鎮工作隊隊員馬瓊稱，「我們住在村委會一樓宿舍，當時搖晃得特別厲害，一開始搖晃就斷電了，我們就趕緊往外跑，那時候搖晃得床都下不來。目前，我們已經開始在村里挨家挨戶排查人員傷亡及財產損失情況。 」