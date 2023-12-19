甘肅地震持續更新｜專家：傷亡重大因房屋抗震性能差及時值深夜

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，震中附近發生餘震達140次。截至今日（19日）清晨，地震已造成甘肅100人罹難，另當局此前指有近百人受傷。 青海省多個部門指出，當地受地震波及，截至今日清晨6時，已造成該省海東市11人遇難、140人受傷。《香港01》將持續跟進最新情況。



12月19日最新情況

【09：00】國家衛健委緊急調派醫療應急工作負責人員和北京協和醫院、四川大學華西醫院重症、骨科、神經外科和普外科國家級專家趕赴甘肅；組織四川、陝西和寧夏等臨近甘肅省的3支國家緊急醫學救援隊伍迅速集結，將儘快赴甘肅省、青海省支援。

救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

事故發生後，甘肅省衛生健康部門第一時間派出33輛救護車和173名醫護人員赴現場開展傷員救治和轉運工作。青海省派出68輛救護車，40餘名省、市專家在現場開展救援。截至清晨6時30分，災區共收治300餘名傷員。

甘肅積石山縣民眾在嚴寒下於廣場避險。（互聯網）

【09：15】國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉分析認為，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。