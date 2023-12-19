甘肅地震持續更新｜至少126人死亡　逾700傷20失蹤　15萬房屋損毀

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少113人死亡、536人受傷，15.5萬間房屋損毀。青海則有13人遇難，182人受傷，20人失聯。



甘肅及青海兩地目前合計至少126人死亡，《香港01》將持續跟進最新情況。



12月19日最新情況

【17：35】央視報道，截至19日下午1時，地震已造成甘肅113人死亡，536人受傷，房屋損毀155393間。

甘肅積石山縣88.36%用戶已經恢復供電，2條35千伏線路已全部恢復送電，12條10千伏線路主線恢復；對國網甘肅劉家峽水電廠開展全面震後排查，發電設備及大壩設施均正常運轉。

截至19日下午3時，甘肅省消防救援總隊現場消防救援力量累計營救被困人員67人，轉移疏散685人。

【13：00】台灣陸委會表示，台灣政府已透過兩岸既有聯繫機制向中國大陸有關方面表達慰問之意，台方願提供必要協助，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活。

【12：30】央視報道，地震已致青海13人遇難，182人受傷，20人失聯，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

【12：00】國民黨總統候選人侯友宜在臉書發文慰問死傷者，祈禱逝者安息、傷者康復，當地搶救及復原作業一切平安、順利。在災禍與無常之前，讓我們用關懷與愛的力量，跨越地緣、族群，祈願平安永在。侯友宜是今屆三位台灣總統候選人中第一位回應甘肅地震議題者。

【12：00】國民黨表示，現正訪問中國大陸的國民黨副主席夏立言，今日於廣東參加台商、台胞活動，聽聞甘肅發生強震，已於第一時間代表國民黨向陸方表達慰問與關心之意，也對死難者表達哀悼。

【11：45】財政部、應急管理部緊急向甘肅、青海兩省預撥中央自然災害救災資金2億元（人民幣，下同），其中，甘肅1.5億元、青海0.5億元，支持地方開展抗震救災工作，保障群眾生命財產安全，最大限度減少災害損失和影響。

【11：30】台灣的總統蔡英文19日透過X（前稱Twitter）以英文及簡體中文向不幸罹難人員與家屬表達哀悼，同時強調台灣願意提供必要的協助。

【11：00】運-20於11時左右抵達蘭州中川機場。西部戰區依據軍委聯指中心命令，啟動應急回應機制，西部戰區空軍1架運-20上午從西南某軍用機場起飛，運送西部戰區應急指揮組趕赴災區一線，向震區派出前進指揮所，統籌抗震救災工作。據悉，本次共搭載人員、車輛、物資共計14噸前往救災一線。

【11：00】甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多向內媒表示，此次救援最大的難度在於當地的低溫天氣，西北冬季溫差大，目前最低溫在零下十幾度，被困人員將面臨更大的風險。

汪多稱，地震普遍的黃金救援時間是72小時，但此次地震這個時間將會縮短。另外，積石山當地多土木磚混和木質結構的房屋，其房屋抗震性能較差，這也導致損失更嚴重。

【10：40】在甘肅官方的新聞發布會上，相關部門負責人表示，根據本次地震區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等特徵，綜合分析認為，本次地震原震區近幾日仍存在發生5級強餘震的可能性。

【10：20】甘肅官方在新聞發布會公布，截至目前，地震共造成甘肅105人死亡，房屋損毀4782間。此外，地震已致397人受傷，其中危重傷員16人，重傷員76人，中度傷員98人，輕度傷員207人，分別收治在臨夏州、積石山縣和鄉鎮各醫療機構救治。

救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

【09：15】國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉分析認為，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。

【09：00】國家衛健委緊急調派醫療應急工作負責人員和北京協和醫院、四川大學華西醫院重症、骨科、神經外科和普外科國家級專家趕赴甘肅；組織四川、陝西和寧夏等臨近甘肅省的3支國家緊急醫學救援隊伍迅速集結，將儘快赴甘肅省、青海省支援。

事故發生後，甘肅省衛生健康部門第一時間派出33輛救護車和173名醫護人員赴現場開展傷員救治和轉運工作。青海省派出68輛救護車，40餘名省、市專家在現場開展救援。截至清晨6時30分，災區共收治300餘名傷員。