商湯科技董事長湯曉鷗告別儀式今舉行　李強、丁薛祥致花圈

商湯科技董事長、人工智能科學家湯曉鷗，於上周五（15日）在睡夢中猝逝，終年55歲。周二（19日）上午10時半，湯曉鷗的遺體告別儀式在上海舉行，國務院總理李強、常務副總理丁薛祥皆有致送花圈。與此同時，香港科學園也設置追思會，以便香港各界好友憑吊。



告別儀式在龍華殡儀館大廳，現場大批民眾冒雨送行，包括國務院總理李強、常務副總理丁薛祥、上海市委書記陳吉寧、前全國政協主席俞正聲、前政治局常委李嵐清等中央領導人皆有致送花圈。

據東方網報道，原為湯曉鷗學生的復旦大學博士生包同學表示，在他眼中，湯曉鷗是一位慈愛的父親、嚴格的教師、智慧的科學家，其在治學方面非常嚴謹，曾鼓勵他們要做有原創性一流的科研，要用具有前瞻性的戰略思維，所以他才能帶出非常多優秀的學生。

另一名獲悉自己直博上海交通大學的侯同學表示，自己導師加入了上海人工智能實驗室，原本期待在讀博期間獲得湯教授的指導，「現在可以說是一生的遺憾了」。自發前來吊唁的上海科技大學研二學生王同學則稱，自己曾經讀過一些湯曉鷗教授的文章，對他的為人處事和做科研的風格非常敬佩，並指其離世對搞科研的人和正在創業的人都是一個沉重的打擊。

上周六（16日），商湯科技湯曉鷗治喪工作組在微信公眾號發訃告指，該公司創始人、浦江實驗室主任、上海人工智能實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗，因病救治無效，於12月15日晚間11時45分離世。

訃告指，湯曉鷗是中國人工智能領域的傑出代表，其學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智能領域科技事業發展做出卓越的貢獻。

商湯科技表示，向湯曉鷗的家人表示最深切的慰問。湯曉鷗的智慧、熱情和對科學無盡的探索，將永遠激勵着他們不忘初心，砥礪前行。湯曉鷗制定的公司使命「堅持原創，讓人工智能引領人類進步」將激勵所有商湯人，勇攀高峰，去完成他未竟的事業。

湯曉鷗睡夢中離世。（sohu）

公開資料顯示，湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，香港中文大學信息工程學系教授、工程學院傑出學人。湯於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅徹斯特大學（University of Rochester）碩士學位；1996年獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士學位。之後，他進入香港中文大學工作；2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。

湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理。