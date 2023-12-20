甘肅地震｜兩省至少127死　張國清抵災區慰問並部署抗震救災

甘肅省臨夏州積石山縣發生的6.2級地震，至12月20日凌晨已知127人遇難，震央及周邊民房，以及水、電、道路等基礎設施不同程度受損。根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清19日已率國務院工作組，緊急趕赴甘肅、青海地震災區指導抗震救災工作。



張國清抵達當地後，立即趕往受災最重的甘肅積石山縣大河家鎮、石塬鎮，以及青海民和縣中川鄉，於轉移群眾臨時安置點、搶險處置現場和醫院，代表黨中央、國務院慰問受災群眾、看望受傷人員，詳細檢查搶險救援和群眾安置情況。

張國清當晚主持召開會議，傳達習近平重要指示精神，以及李強的批示要求，研究部署下一步抗震救災工作。

他指出，習近平十分牽掛受災群眾安危冷暖，地震發生後連夜作出重要指示，今天又多次關心救災進展，連續對全力開展搜救、及時救治受傷人員、防範發生次生災害、妥善安置受災群眾等提出明確要求。李強作出批示，對搶險救援進行安排部署。

甘肅、青海和各有關方面要堅決貫徹落實習近平重要指示精神，按照李強批示要求，堅持人民至上、生命至上，全力以赴做好抗震救災各項工作，最大限度保障人民群眾生命財產安全。

張國清強調，要堅持把救人放在第一位，組織專業力量全力搜救失聯人員，繼續增派醫療隊伍物資，精心救治受傷人員，盡最大努力搶救生命、減少傷殘，耐心細緻做好遇難人員家屬安撫工作。要抓緊搶修受損基礎設施。要嚴密監測餘震和次生衍生災害。要迅速把救災物資發放到群眾手中，維護災區社情民心穩定。

目前，抗震搶險救災各項工作正在緊張有序進行。