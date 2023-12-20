甘肅地震持續更新｜至少131人死　近千人傷16失蹤　15萬房屋損毀

周一（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至20日早上消息，地震已造成甘肅至少113人死亡、782人受傷，15.5萬間房屋損毀；造成青海海東市18人遇難，受傷198人，16人失聯。



甘肅及青海兩地目前合計至少131人死亡，《香港01》將持續跟進最新情況。



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12月20日最新情況

【11：00】甘肅省召開新聞發布會，會上通報稱，截止19日下午3時，救援工作已基本結束，相關工作重點將轉為傷員救治和受災群眾生活安置。

【10：50】據甘肅省抗震救災指揮部，截至20日早上9時，積石山6.2級地震已造成甘肅113人死亡，782人受傷。

【09：50】據中國地震台網，積石山6.2級地震共記錄到餘震423次，其中3.0級及以上餘震10次，分別是4.0-4.9級2次，3.0-3.9級8次；3.0級以下餘震413次；目前最大餘震4.1級，距主震約14公里。

【09：30】央視報道，據青海省應急廳，截止到12月20日清晨5時30分，地震已造成海東市18人遇難，198人受傷，16人失聯。