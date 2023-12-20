中國代表向聯合國秘書長交存中國加入《槍支議定書》批准書

12月19日，中國常駐聯合國代表張軍向聯合國秘書長古特雷斯交存中國加入《槍支議定書》批准書。



張軍表示，中國政府高度重視槍支泛濫引發的各方面問題，始終堅持人民至上、生命至上，堅決反對非法制造和販運槍支。近年來，中國不斷加強國內槍支管理，嚴格履行國際義務，積極參與國際合作，成為世界上最安全、涉槍暴力犯罪發案最少的國家之一。

張軍強調，批准《槍支議定書》是中國落實全球安全倡議、踐行多邊主義、維護國際地區和平穩定的重要舉措，體現了中國對聯合國軍控和打擊跨國有組織犯罪進程的支持，充分展現中國積極履行國際責任、推動構建人類命運共同體的大國擔當。

張軍表示，作為聯合國安理會常任理事國和國際社會負責任的一員，中國願以批准《槍支議定書》為契機，進一步加強與各方在輕小武器領域的交流合作，幫助發展中國家加強能力建設，共同建設一個持久和平、普遍安全的世界。

《槍支議定書》是《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》所附議定書之一，於2001年在聯合國大會表決通過，2005年生效。2022年9月，中國外長王毅在第77屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入該條約的國內法律程序。