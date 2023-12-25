中辦國辦：鼓勵結合帶薪年休假等制度落實　安排職工除夕休息

《新華社》報道，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於做好2024年元旦春節期間有關工作的通知》（以下簡稱《通知》），鼓勵結合帶薪年休假等制度落實，安排職工除夕休息。



《通知》指出，要關心關愛困難群眾，做好救助幫扶工作，深入艱苦地區、基層一線特別是近期雨雪、地震等受災地區，努力解決好城鄉困難群眾生產生活問題。全面落實各項社會救助政策，及時、足額發放各類救助金，有條件的地方可提前發放「兩節」期間救助金。加大臨時救助力度，及時解決城鄉群眾遭遇的突發性、緊迫性基本生活困難。

《通知》強調，要保障節日市場供應，滿足群眾消費需求。全力做好煤電油氣保供穩價工作，特別是在極端災害天氣期間加強設施巡查，及時應對突發情況，確保供電、供暖、供氣穩定，保障群眾溫暖過冬。加大對餐飲住宿、景區門票、停車場收費等民生重點領域價格監管力度，及時查處哄抬價格、串通漲價、價格欺詐等違法行為。

《通知》表明，要做好春運工作，精細化服務保障群眾出行。加強重點時段、熱點路線運力儲備和供給，最大限度滿足群眾出行需求。鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕休息。引導公眾合理安排出行計劃，錯峰避峰出行。