三港人聖誕廣東韶關車禍一死兩傷　樂昌交警：調查中不能透露信息

​香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）今日（26日）稱，昨日（25日）下午在廣東省韶關市發生的一宗交通意外中，有一名香港居民死亡和兩名香港居民受傷，三人均為乘客，意外發生時乘坐一輛內地車牌私家車。駐粵辦得悉事件後，隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。



駐粵辦表示，駐粵辦及香港入境事務處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。

據了解，車禍的事發地點為樂昌市。樂昌市是韶關市下轄的一個縣級市，位於韶關市北部。

樂昌市交警向香港01表示，事件正在調查中，其他所有信息不能透露。

香港01早前聯絡韶關交警，宣傳部門的工作人員表示不清楚有這宗交通事故發生，「交警大隊沒有處理完，我們不會接到通知」。當地的交警執法支隊的工作人員也表示「不清楚有這宗事故」。

福州車禍致4港人死亡

在本年的清明節及復活節假期，港府接獲兩宗涉及港人的內地交通意外傷亡報告，分別位於福建省福州市、雲南省香格里拉市。其中在4月初福建省福州市一宗交通意外中，全車五名香港人中，司機輕傷、四名乘客死亡，司機在當地接受調查；在雲南省香格里拉市的一宗交通意外之中，一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷及兩名內地居民死亡。