毛誕130周年｜習近平：以中國式現代化推進強國建設紀念毛澤東

中共中央26日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東同志誕辰130周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。習近平強調，毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，是黨的第一代中央領導集體的核心，「對毛澤東同志的最好紀念，就是把他開創的事業繼續推向前進」，「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」。



《新華社》消息，中共中央26日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東同志誕辰130周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。

2019年9月12日，在新中國70周年大慶前夕，習近平視察北京香山革命紀念地，毛澤東故居。（新華社）

習近平強調，毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是馬克思主義中國化的偉大開拓者、中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是黨的第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。毛澤東思想是我們黨的寶貴精神財富，將長期指導我們的行動。對毛澤東同志的最好紀念，就是把他開創的事業繼續推向前進。

中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席座談會，中共中央政治局常委蔡奇主持座談會。

中國現任領導人習近平的執政風格和政策方向時常被拿來與中國前領導人毛澤東做比較，曾為「下鄉青年」一員的習近平也對外聲稱鄉村服務經驗對他有極大的正面影響。（Gettyimages／視覺中國）

習近平在講話中指出，毛澤東同志的一生是為國家富強、民族振興、人民幸福而不懈奮鬥的一生。他帶領人民開創了馬克思主義中國化的歷史進程、鍛造了偉大光榮正確的中國共產黨、建立了人民當家作主的新中國、創建了先進的社會主義制度、締造了戰無不勝的新型人民軍隊，為中華民族、中國人民建立了不可磨滅的歷史功勳，作出了光耀千秋的歷史貢獻。

習近平強調，毛澤東同志把自己的一生獻給黨和人民，留下了永志後人的崇高精神風範，「毛澤東同志的崇高精神風範永遠是激勵我們繼續前進的強大動力」。

習近平指出，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是全黨全國各族人民在新時代新征程的中心任務。這是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。「新征程上，我們要不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信、把握歷史主動，把中國式現代化宏偉事業不斷推向前進」。

觀察者普遍認為，習近平這個核心的形成，是中共歷史上承接毛澤東、鄧小平以來形成第三個時代的標誌。（新華社）

習近平強調，「中國式現代化」是全體中國人民的事業，必須緊緊依靠人民，彙聚蘊藏在人民中的無窮智慧和力量，充分激發全體人民的歷史主動精神。要堅持人民是創造歷史根本動力的歷史唯物主義基本觀點，堅持人民主體地位，把維護好、實現好、發展好最廣大人民根本利益作為一切工作的出發點和落腳點，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。要健全人民當家作主的制度體系，完善維護社會公平正義的制度機制，著力保障和改善民生，走好新時代群眾路線，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，始終接受人民批評和監督，始終同人民同呼吸、共命運、心連心，使中國式現代化擁有最可靠、最深厚、最持久的力量源泉。

習近平指出，毫不動搖堅持、與時俱進發展馬克思主義，大力推進實踐基礎上的理論創新，自覺用中國化時代化的馬克思主義指導新的實踐，是我們黨把握歷史主動、緊跟時代步伐、不斷開創事業發展新局面的成功之道。「實踐永無止境，理論創新永無止境，認識真理永遠不會完結，要不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界」。

而中國式現代化為黨的理論創新開闢了廣闊前景，要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，深入探索中國式現代化建設規律，不斷回答實踐遇到的嶄新課題，以理論創新引領實踐創新。

習近平強調，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精准發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙，全方位為中國式現代化源源不斷注入新的動力，不斷拓展中國式現代化的發展空間。

1963年慶祝中華人民共和國成立十四周年，毛澤東在天安門城樓上。（人民畫報）

習近平指出，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，只有時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，把黨建設得更加堅強有力，才能確保中國式現代化劈波斬浪、行穩致遠。要落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設統領黨的建設各項工作，健全全面從嚴治黨體系，全面推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，使我們黨堅守初心使命，走在時代前列，始終保持蓬勃生機和旺盛活力，確保我們黨永遠不變質、不變色、不變味。

習近平強調，中國式現代化需要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

習近平強調，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，既造福中國人民，又促進世界各國現代化。我們將堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，弘揚全人類共同價值，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。「中國的發展是世界和平力量的增長，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。

在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委有關領導同志出席座談會。

中央黨政軍群有關部門、北京市、湖南省委負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，毛澤東同志親屬、原身邊工作人員和家鄉代表，以及出席「全國紀念毛澤東同志誕辰130周年學術研討會」的代表等參加座談會。

座談會前，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等領導同志來到毛主席紀念堂。北大廳內，中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士敬獻的花籃擺放在毛澤東同志坐像正前方。習近平等向毛澤東同志坐像三鞠躬，隨後來到瞻仰廳，瞻仰了毛澤東同志的遺容。