貿促會：美國涉華經貿摩擦最大　土耳其、歐盟位居二三

中國國際貿易促進委員會（貿促會）新聞發言人張鑫27日表示，11月全國貿促系統RCEP原產地證書簽證金額達5.68億美元，簽證份數為19834份，年增20.83%；但全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升29%，環比上升43.6%，全球經貿摩擦有加劇趨勢。



內媒《中國證券報》報道，張鑫在月度例行新聞發布會上介紹，辦證企業3434家，年增12.41%。出口目的國包括日本、韓國、印尼、泰國等11個成員國，預計共為中國產品在RCEP進口成員國減免關稅0.09億美元，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）帶來的貿易紅利不斷釋放。

然而張鑫指出，全球經貿摩擦有加深趨勢。張鑫提及，10月全球經貿摩擦指數為305，繼續處於高位區間，比去年同期上升44個點，比9月上升124個點。

中國總理李強於2023年9月6日抵達印尼雅加達的第43屆東盟峰會會場。印尼在2023年9月5日至7日主辦第43屆東盟峰會及相關峰會。（Pool via Reutuers）

從國別指數看，墨西哥、美國和土耳其經貿摩擦指數在20個國家（地區）中位居前三，美國、歐盟和韓國經貿摩擦措施涉及金額排名前三。與上年同期相比，美國和歐盟保持高位；墨西哥和土耳其從低位升至高位，且較上年同期均有較大幅度提升。

從行業指數看，電子、機械設備、運輸設備、醫藥、輕工和化工行業成為經貿摩擦措施的主要衝突點。在監測範圍內的13個主要行業中，電子行業經貿摩擦指數居首。

此外，張鑫介紹，10月19個國家涉華經貿摩擦指數為1426，處於高位，較9月上升94個點，其中，美國最高，其次是土耳其，歐盟排名第三。電子、機械設備、輕工、醫藥和運輸設備行業涉華經貿摩擦指數處於高位。

而中國與東盟連續3年互為最大交易夥伴。張鑫表示，近期中國貿促會透過專家座談會、企業交流會、發放調查問卷、實地走訪等形式對東協中資企業開展調研，編寫完成「東盟營商環境報告2023」。

該報告顯示，2023年東盟總體營商環境穩中有升，企業普遍認為，新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印尼的營商環境在東盟中排名較為靠前。

報告指出，2023年中資企業在東盟的總體經營情況較好。51.11%的受訪企業預期2023年在東協經營將實現盈利，分別有48.88%、48.6%和51.41%的受訪企業預計2023年在東協市佔、營業利潤和營業收入將增加，擬擴大在東盟業務的企業佔比達70.95%。