河南初中生疑遭霸凌墮樓亡　大批民眾上街示威與警爆激烈衝突

河南省寧陵縣一名14歲男初中生近日在校內墮樓死亡，當局及學校指死者自殺，但家屬聲稱死者遭到校園暴力，不滿當局說法，開展維權。



事件引發當地大批民眾上街遊行抗議，多段示威影片在網上流傳，可見憤怒的民眾與警方爆發衝突，有多名民眾被拉走；示威者還衝進學校與政府機關，學校領導更遭民眾毆打，並被要求跪下。



寧陵縣教育體育局27日通報稱，12月24日，寧陵縣育華園學校發生一名學生死亡事件。經調查，當日早上6時04分，該校巡邏人員發現學生楊某某側臥在地上。學校立即撥打120急救電話並報警。公安機關通過調取監控、走訪調查、現場勘驗、市縣兩級法醫檢驗，以及死者生前兩封遺書內容，認定楊某某為高空墜亡，排除刑事案件。

內媒《上游新聞》報道，死者家屬楊女士表示，死者去世後，學校才通知家屬，「看遺體時，發現孩子渾身都是傷，懷疑長期遭受校園暴力」。她還表示，死者手上被螺絲刀貫穿，腿上青紫，傷口露著骨頭，疑似遭受校園暴力。學校堅持死者是自己跳樓，學校以前也有過類似情況。

大批民眾上街示威聲援死者家屬（點圖放大）：

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台媒中央社報道指，據X（前稱Twitter）流傳的多段影片，28日有大批民眾走上街頭前往學校與政府部門討說法，遊行隊伍浩大。

民眾與警方爆激烈衝突（點圖放大）：

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憤怒的民眾前往學校示威抗議，他們包圍並破壞學校領導的黑色私家車，與警方爆發激烈衝突和推擠，期間有多名民眾被拉走。示威民眾還衝進校內砸毀辦公室，該校領導遭民眾毆打，並被要求跪下。

學校領導遭民眾毆打，並被要求跪下（點圖放大）：

抗議民眾還包圍並衝進了一間政府大樓。當天下午，寧陵縣縣長栗團結出面與群眾交涉，許多人高喊「殺人償命」。

寧陵縣縣長栗團結出面與群眾交涉，許多人高喊「殺人償命」。（影片截圖）

影片顯示，事後官方調來大批特警與車輛進城，封鎖涉事區域與多條道路，還在關鍵路口用車輛橫擺封路。寧陵縣各地透過微信群組要求所有民眾29日不要進縣城，強調所有進城路口都管控，「如有人員被抓，後果自負」。即便如此，29日仍有部分民眾走上街頭。

官方事後調來大批特警與車輛進城，封鎖涉事區域與多條道路，還在關鍵路口用車輛橫擺封路。（影片截圖）

據內媒《九派新聞》，寧陵縣縣委宣傳部辦公室主任權少男28日稱，網傳死亡學生長期遭受校園霸凌一事不實，「更沒有老師及學生同時霸凌他（死者）的情況，家長現在情緒也比較激動，事發後，我們也一直有工作人員對其進行安撫勸導。」