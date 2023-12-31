除夕｜內地多地宣布不辦跨年夜活動　網民：都憋回家裏不讓出門？

內媒報道指內地多地官方宣布不組織跨年夜活動，其中包括人氣最高的上海外灘以及廣州、武漢等城市熱門跨年景點。



在2022年12月31日晚上，南昌中山路市民跨年倒數，迎接新年到來。（VCG）

綜合內媒報道，上海警方近日宣布，上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區除夕晚上不展演主題光影秀，不組織倒數活動。

廣州多區公安也發布通告，廣州塔、太古倉、花城廣場、海心沙亞運公園、北京路商圈、海珠廣場、越秀公園等公共場所，跨年夜不組織任何形式的大型群眾性活動。

南京雞鳴寺官方發布通知稱，元旦期間不舉行撞鐘跨年等活動。

2020年12月31日，武漢民眾參加新年倒數活動，迎接2021。（VCG）

武漢警方也稱，江漢關、漢口江灘及江漢路步行街等公共場所，除夕沒有組織任何形式的大型群眾活動。同時提醒市民請盡量不要前往這些人群高度聚集的公共場所。江漢關鐘樓31晚上6時後停止敲鐘，「兩江四岸」燈光秀也無倒數活動。

國家應急管理部早前在28日發布「元旦假期安全提示」，要求各地關注集會活動安全，表示元旦假期，節慶、旅遊、娛樂等活動增多，人流物流聚集，需加強「跨年夜」等重大集會活動安全管控，防範人員密集場所火災和人踩人等事故。

上海外灘曾在2014年12月31日晚上發生人踩人慘劇。（百度百科）

上海外灘曾在2014年12月31日晚上發生人踩人慘劇。當時正值跨年夜活動，因很多遊客市民聚集在上海外灘迎接新年，一處觀景平台的人行通道階梯處底部有人失衡跌倒，繼而引發多人摔倒、疊壓，致使人踩人事件發生，造成36人死亡，49人受傷。

網民熱議：

是好事啊，免得人群聚集太多容易出事故。

啥意思？節日都不刺激消費了？

出事故地方上承擔不起罷了

為甚麼這麼做呢？？都憋回家裏不讓出門？

