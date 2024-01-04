內地寒假將至　教育部：嚴打以家政服務、遊學研學等名義違規培訓

內地寒假將至，教育部近日印發通知，明確要嚴厲打擊以「家政服務」、「眾籌私教」、「遊學研學」、「冬令營」等名義進行變相違規培訓等。



通知要求各地加強監督執法，健全校外培訓執法體系，嚴格規範公正文明開展執法，用好網格化綜合治理體系，嚴查違規培訓，加大違法違規案例曝光力度；嚴防安全風險，組織安全專項檢查，指導機構開展安全自查自糾、加強日常安全管理，常態化開展「爆雷」、「冒煙」監測，用好校外培訓社會監督員隊伍，認真及時核查處置各類問題和線索；強化藝考培訓監管，重點關注機構開展集中住宿培訓的情況，著重維護招生考試秩序，嚴查藝術類培訓機構開展學科類培訓等違法違規行為。

通知又強調各地要推進綜合施策，確保「雙減」政策落地落實，強化年審工作，推動機構全部納入全國校外教育培訓監管與服務綜合平台管理。強化預收費監管，指導機構全面使用合同示範文本，將收費標準等信息向社會公開，嚴防惡意漲價，引導家長使用「校外培訓家長端」App進行購課、繳費，切實維護家長學生合法權益。還有組織豐富多彩的文體活動，鼓勵學校、社區探索開展托管服務，探索做好科學教育「加法」，營造良好假期氛圍。