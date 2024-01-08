馬鞍山武校投毒致7童死亡130人中毒　兩漢潛逃26年後被捕判死刑

1997年6月，安徽馬鞍山市和縣南北少林武術學校發生一宗集體中毒事件，該校130名師生出現不同程度的中毒症狀，7名學生因搶救無效死亡，最小的十歲左右，最大的也不過十五六歲。涉案兩名男子付澤階、朱祖林潛逃26年後在去年被捕。



安徽馬鞍山市中級法院今日（8日）一審宣判付澤階、朱祖林投毒一案，指兩人合謀在武術學校的食物上投放老鼠藥，兩人均以投毒罪判處死刑，剝奪政治權利終身，連帶賠償各附帶民事訴訟原告人相應的經濟損失。



法院審理查明：1994年左右，被告人朱祖林和彭某某在和縣卜集經營武館過程中發生矛盾。1995年10月，彭某某另行經營和縣南北少林武術學校，並將卜集該武館的會計、教練及大部分學生帶到和縣南北少林武術學校，朱祖林因此對彭某某懷恨在心。

1996年8月，被告人付澤階到和縣南北少林武術學校任教練，因瑣事逐漸對彭某某產生不滿。後付澤階、朱祖林商定以投毒的方式報復彭某某，把其武校搞垮。

1997年6月29日晚，付澤階竄至和縣南北少林武術學校廚房內，將兩包老鼠藥投放在廚房桌上塑膠盆內的鹹豇豆上，攪拌後逃離。6月30日早上7時許，該武校一百餘名師生吃過早餐後發生嘔吐、抽搐等症狀，其中七名學生中毒死亡。

法院審理認為，付澤階、朱祖林為泄私憤，在武術學校食堂的食物上投放老鼠藥，造成一百餘人中毒，七人死亡的嚴重後果，其行為均已構成投毒罪。付澤階、朱祖林為共同犯罪，在共同犯罪中作用相當。付澤階、朱祖林的犯罪行為致附帶民事訴訟原告人遭受的經濟損失應依法賠償。遂作出上述判決。

內媒早前報道指，現年53歲的付澤階案發後居無定所，化名並辦理了假身份證後，流竄到江西、福建等地以打散工為生。他不敢登記身份信息，在疫情期間不敢打疫苗、做核酸檢測，近幾年也沒有坐過車。

現年52歲的朱祖林則潛逃到浙江杭州市打工，並入贅杭州一戶人家，先後在江西上饒市、貴州貴陽市開辦桶裝水生產企業。