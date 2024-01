台灣藝人歐陽娣娣參加選秀節目　發文稱「我來自中國」惹網民不滿

台灣資深藝人歐陽龍與傅娟的3名女兒,長女歐陽妮妮、次女歐陽娜娜,以及目前就讀於北京電影學院的三女歐陽娣娣,相繼進軍娛樂圈。日前,歐陽娣娣參與偶像選秀節目《創造營2024》的錄製,並在個人社交平台中宣傳自己時表示「來自中國」,引發熱議。



歐陽娣娣稱自己「來自中國」,引發熱議。(歐陽娣娣Instagram)

由中泰聯合製作的偶像選秀節目《創造營2024》,將於2月3日正式開播。周一(15日),節目組公開了69位參賽者的照片,當中可見台灣藝人歐陽娣娣的身影。

以英文名「DIDI」參加節目的歐陽娣娣,當日將照片發布在Instagram帳號中,可見19歲的她,留着波浪長髮,辮子上裝飾着蝴蝶結,外貌十分清純可愛。

值得注意的是,歐陽娣娣還配以簡體中文和英文呼籲網民能夠支持自己:「IT'S OUR TIME!I'm DiDi from China,Please give me support on #CHUANGAsia,這是我們的時刻!我是歐陽娣娣,來自中國,請來支持我吧!」隨後,歐陽妮妮和歐陽娜娜亦轉發妹妹的照片,請大家幫她加油打氣。

不過,「來自中國」的說法就引起熱議:

「來自中國?」

「舔好舔滿。」

「絕對不會投你!」

「要抱大腿,請去微博,這邊他們看不到。」

「Aren't you from Taiwan?」

「請你註銷台灣護照。」

「原來台灣人也會因為這個破防呀,中國做的節目會讓你來自台灣?」



同時,歐陽娣娣亦在微博中發布同樣內容,網民點睇:

「期待娣娣。」

「公開表明立場是不錯的。」

「這句來自中國,好霸氣。」

「比那些賺着大陸錢卻又模棱兩可的強多了。」

「就衝來自中國這四個字也要支持啊!」