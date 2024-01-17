國統局：16-24歲去年失業率14.9%　新計法「不包含在校生」

國家統計局今日（17日）公布，2023年不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。



值得關注的是，本次公布的失業率注明是「不包含在校生」。這是官方自去年8月起暫停發布青年人失業率後，首次使用新的計算方法並公布新數據。



國家統計局今日公布，2023年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月提高0.1個百分點，不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

內地去年的青年人失業率持續高企，引發關注。除了首次超過20%外，去年6月份更錄得21.3%。

國家統計局去年8月公布，自去年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。

當時國家統計局新聞發言人付凌暉曾解釋稱，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。比如，近年來，中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，中國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。