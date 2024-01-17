天舟七號今晚發射　為太空人送龍年｢盲盒｣　首採3小時快速對接

據中國載人航天工程辦公室消息，目前，長征七號遙八運載火箭已完成推進劑加注，瞄準2024年1月17日22時27分，在文昌航天發射場發射天舟七號貨運飛船。



天舟七號貨運飛船將於2024年1月17日22時27分發射。（央視新聞）

中國載人航天工程辦公室周一（15日）消息，天舟七號貨運飛船與長征七號遙八運載火箭組合體，於當日垂直轉運至發射區。

據了解，天舟七號此次運送的物資主要包括太空人的生活物資、服裝、食品等。其中包括新鮮水果近90公斤，較天舟六號增加了近30公斤，將同時保障在軌的神舟十七號和後續的神舟十八號兩個乘組的食用需求。

據中國航天員中心航天員系統副總指揮尹銳介紹，天舟七號攜帶的物資還包括，為太空人精心準備的春節大禮包龍年「盲盒」，以及兩個乘組在空間站進行交接的禮物。此外，天舟七號還攜帶了空間站設備的備品備件及可靠性維修件、科學實驗載荷及空間站推進劑。

另據央視報道，天舟七號此次將採用3小時快速交會對接方案，是中國太空站建設以來第一次使用。自太空站開始建設以來，使用過2小時和6.5小時快速交會對接方案。按照計劃，天舟七號成功與太空站交會對接後，將與太空站形成組合體，主要任務為空間站補給物資，支持在軌科學實驗。同時，將承擔整個組合體的姿態和軌道控制工作，並為廢棄物的下行銷毀提供支持。